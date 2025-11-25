Минобороны Румынии заявило о двух случаях проникновения дронов

КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило о двух случаях проникновения беспилотных аппаратов в воздушное пространство страны во вторник утром на дунайском участке границы с Украиной и о вылете четырех истребителей Eurofighter Typhoon и F-16 для наблюдения за обстановкой.
"Радары министерства обороны обнаружили цель, направлявшуюся к воздушному пространству Румынии утром 25 ноября вблизи уезда Тулча. В 06:28 (07:28 мск) были подняты два самолета Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михай Когэлничану" для наблюдения", — говорится в сообщении.
По данным румынского минобороны, объект пересек границу со стороны украинского города Вилково и прошел над районом населенного пункта Килия Веке. В 07:37 (08:37 мск) командование отдало распоряжение поднять два самолета F-16 Fighting Falcon с авиабазы "Борча". "В 07:50 (08:50 мск) радары выявили второе проникновение — в районе уезда Галац. Экипажи F-16 подтвердили радарный контакт со второй целью", — уточнили в министерстве. В ведомстве добавили, что мониторинг продолжается и меры приняты согласно процедурам охраны воздушного пространства.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
