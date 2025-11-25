Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине
09:58 25.11.2025 (обновлено: 16:30 25.11.2025)
СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине
СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома, пишет... РИА Новости, 25.11.2025
евросоюз, кайя каллас, сша, россия, в мире, марко рубио, украина
Евросоюз, Кайя Каллас, США, Россия, В мире, Марко Рубио, Украина
СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине

Politico: Рубио отказывается от встреч с Каллас из-за ее отношений с Белым домом

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома, пишет газета Politico на фоне обсуждений американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
"Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа, <…> даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, <…> отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов
Вчера, 08:59
Впрочем, по словам одного источников, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран Евросоюза.

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США
22 ноября, 09:54
 
ЕвросоюзКайя КалласСШАРоссияВ миреМарко РубиоУкраина
 
 
