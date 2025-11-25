СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома, пишет газета Politico на фоне обсуждений американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
"Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа, <…> даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, <…> отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас", — говорится в публикации.
Впрочем, по словам одного источников, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран Евросоюза.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.
