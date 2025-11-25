СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома, пишет газета Politico на фоне обсуждений американского плана по урегулированию конфликта на Украине.