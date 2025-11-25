В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека

"Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", — написал он.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Среди них — Новороссийск и Туапсе.