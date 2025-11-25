МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", — написал он.
Двум пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Позднее Слюсарь сообщил, что двое раненых умерли в больнице.
С утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу, добавил Слюсарь.
Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Среди них — Новороссийск и Туапсе.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
