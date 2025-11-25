Рейтинг@Mail.ru
В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 25.11.2025
В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека
В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
неклиновский район
юрий слюсарь
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
таганрог
ростовская область
неклиновский район
таганрог, ростовская область, неклиновский район, юрий слюсарь, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Неклиновский район, Юрий Слюсарь , Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины

В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека

Автомобиль скорой медицинской помощи в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", — написал он.

Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
04:53
Двум пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Позднее Слюсарь сообщил, что двое раненых умерли в больнице.
С утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу, добавил Слюсарь.
Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Среди них — Новороссийск и Туапсе.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Неклиновский район, Юрий Слюсарь, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
 
 
