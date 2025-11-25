Калужский губернатор обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи

КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент Вьетнама Лыонг Кыонг провели встречу, на которой обсудили планы сотрудничества между Калужской областью, провинцией Нгеан и корпорацией "Tи Эйч".

"Спасибо президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу за теплую встречу, возможность обсудить перспективы сотрудничества между Калужской областью и Вьетнамом. Калужане дорожат многолетней дружбой между нашими странами", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал президенту Вьетнама о результатах поездки калужской делегации, договоренностях, которых достигли на переговорах с руководством провинции Нгеан. А также о дальнейших планах сотрудничества региона с корпорацией "Tи Эйч", в частности, по разведению высокопродуктивных молочных коров.

"Представил потенциал и преимущества нашего региона. Особое внимание уделил тем направлениям сотрудничества, которые считаем наиболее перспективными. Так, большие надежды возлагаем на научно-образовательное партнерство. Это и студенческий обмен. И совместная работа по борьбе с онкологией с применением радиофармпрепаратов", - отметил Шапша.

Он подчеркнул, что калужские предприятия заинтересованы в установлении долгосрочных контактов с вьетнамскими партнёрами, и ряд результативных переговоров уже проведен за время работы калужской делегации во Вьетнаме.

Президент Вьетнама вручил губернатору государственную награду Вьетнама – Медаль дружбы.