Калужский губернатор обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество
Калужский губернатор обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество - РИА Новости, 25.11.2025
Калужский губернатор обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент Вьетнама Лыонг Кыонг провели встречу, на которой обсудили планы сотрудничества между Калужской... 25.11.2025
Губернатор Калужской области Шапша обсудил с президентом Вьетнама сотрудничество
КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент Вьетнама Лыонг Кыонг провели встречу, на которой обсудили планы сотрудничества между Калужской областью, провинцией Нгеан и корпорацией "Tи Эйч".
Делегация Калужской области
во главе с губернатором Владиславом Шапшой
третий день работает во Вьетнаме
.
"Спасибо президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу за теплую встречу, возможность обсудить перспективы сотрудничества между Калужской областью и Вьетнамом. Калужане дорожат многолетней дружбой между нашими странами", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал президенту Вьетнама о результатах поездки калужской делегации, договоренностях, которых достигли на переговорах с руководством провинции Нгеан. А также о дальнейших планах сотрудничества региона с корпорацией "Tи Эйч", в частности, по разведению высокопродуктивных молочных коров.
"Представил потенциал и преимущества нашего региона. Особое внимание уделил тем направлениям сотрудничества, которые считаем наиболее перспективными. Так, большие надежды возлагаем на научно-образовательное партнерство. Это и студенческий обмен. И совместная работа по борьбе с онкологией с применением радиофармпрепаратов", - отметил Шапша.
Он подчеркнул, что калужские предприятия заинтересованы в установлении долгосрочных контактов с вьетнамскими партнёрами, и ряд результативных переговоров уже проведен за время работы калужской делегации во Вьетнаме.
Президент Вьетнама вручил губернатору государственную награду Вьетнама – Медаль дружбы.
"Считаю, что это высокая оценка работы всей команды региона по укреплению теплых и доверительных двусторонних отношений", - подчеркнул калужский губернатор.