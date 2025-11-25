https://ria.ru/20251125/rossiya-2057487640.html
Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ
Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ - РИА Новости, 25.11.2025
Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ
Генконсульство РФ в Дубае отслеживает развитие ситуации вокруг частного образовательного проекта в ОАЭ "Школа будущего", сообщил РИА Новости генконсул Максим... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:58:00+03:00
2025-11-25T17:58:00+03:00
2025-11-25T18:10:00+03:00
Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ
Владимиров: генконсульство РФ отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ
ДУБАЙ, 25 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае отслеживает развитие ситуации вокруг частного образовательного проекта в ОАЭ "Школа будущего", сообщил РИА Новости генконсул Максим Владимиров.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что экс-участника "Дома-2" Андрея Чуева и актёра Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ для русскоговорящих детей. Как утверждают СМИ, они собрали около 100 миллионов рублей с россиян на развитие проекта, однако после начала обучения уже в сентябре в элитной школе пропали свет и вода, в начале ноября учреждение опечатали, а учредители пропали. По их данным, среди пострадавших оказались приехавшие из РФ учителя, которые остались в ОАЭ.
"С момента поступления первых обращений Генконсульство находится в постоянном контакте с родителями учащихся и привлечёнными в ОАЭ преподавателями из России. Российские дипломаты оказывают гражданам всестороннюю поддержку в пределах своей компетенции. Консульство находится в постоянном рабочем контакте с местными властями по фактам, изложенным в обращениях граждан, и совместно с профессиональными адвокатами отслеживает ход разбирательства. Отмечаем, что правовая оценка и процессуальные действия находятся в исключительной компетенции компетентных органов ОАЭ", - сказал генконсул агентству.