Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что экс-участника "Дома-2" Андрея Чуева и актёра Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ для русскоговорящих детей. Как утверждают СМИ, они собрали около 100 миллионов рублей с россиян на развитие проекта, однако после начала обучения уже в сентябре в элитной школе пропали свет и вода, в начале ноября учреждение опечатали, а учредители пропали. По их данным, среди пострадавших оказались приехавшие из РФ учителя, которые остались в ОАЭ.