17:58 25.11.2025 (обновлено: 18:10 25.11.2025)
Генконсульство России отслеживает ситуацию вокруг "Школы будущего" в ОАЭ
в мире, оаэ, россия, дубай, максим владимиров (baring vostok)
В мире, ОАЭ, Россия, Дубай, Максим Владимиров (Baring Vostok)
ДУБАЙ, 25 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае отслеживает развитие ситуации вокруг частного образовательного проекта в ОАЭ "Школа будущего", сообщил РИА Новости генконсул Максим Владимиров.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что экс-участника "Дома-2" Андрея Чуева и актёра Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ для русскоговорящих детей. Как утверждают СМИ, они собрали около 100 миллионов рублей с россиян на развитие проекта, однако после начала обучения уже в сентябре в элитной школе пропали свет и вода, в начале ноября учреждение опечатали, а учредители пропали. По их данным, среди пострадавших оказались приехавшие из РФ учителя, которые остались в ОАЭ.
"С момента поступления первых обращений Генконсульство находится в постоянном контакте с родителями учащихся и привлечёнными в ОАЭ преподавателями из России. Российские дипломаты оказывают гражданам всестороннюю поддержку в пределах своей компетенции. Консульство находится в постоянном рабочем контакте с местными властями по фактам, изложенным в обращениях граждан, и совместно с профессиональными адвокатами отслеживает ход разбирательства. Отмечаем, что правовая оценка и процессуальные действия находятся в исключительной компетенции компетентных органов ОАЭ", - сказал генконсул агентству.
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае
15 апреля, 16:37
 
В миреОАЭРоссияДубайМаксим Владимиров (Baring Vostok)
 
 
