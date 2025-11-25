Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде - РИА Новости, 25.11.2025
14:17 25.11.2025 (обновлено: 14:22 25.11.2025)
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде - РИА Новости, 25.11.2025
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде
Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к российским дипломатам не поступало, сообщили РИА Новости во вторник в генеральном... РИА Новости, 25.11.2025
таиланд, малайзия, россия, в мире
Таиланд, Малайзия, Россия, В мире
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде

Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением на юге Таиланда

Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
© AP Photo
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
БАНГКОК, 25 ноя – РИА Новости. Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к российским дипломатам не поступало, сообщили РИА Новости во вторник в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, в консульский округ которого входят несколько провинций южного Таиланда, включая провинцию Сонгкла и город Хат Яй, наиболее затронутые наводнением в последние дни.
"Обращений от российских граждан в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к нам не поступало", - сообщили агентству в консульском учреждении.
Ранее сообщалось, что город Хат Яй в провинции Сонгкла полностью затоплен наводнением с уровнем воды от 1,5 до 3 метров, власти приняли решение о полной эвакуации жителей города и более тысячи туристов, которая осуществляется уже около суток. Подавляющее большинство туристов в городе Хат Яй, который является одной из популярных туристических зон юга Таиланда, составляют граждане Малайзии, приезжающие туда в рамках таиландско-малайзийской программы приграничного туризма.
Возникшее из-за многодневных интенсивных ливневых дождей наводнение на "Крайнем Юге" Таиланда, как называют регион, граничащий с Малайзией, охватило все входящие в него провинции: частично затоплены территории провинций Сонгкла (больше всего пострадал город Хат Яй), Наративат, Ялла и Паттани, а также соседние с ними провинции Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг.
Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливневые дожди на "Крайнем Юге" ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в этих портах регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями
Таиланд Малайзия Россия В мире
 
 
