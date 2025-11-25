Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде

БАНГКОК, 25 ноя – РИА Новости. Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к российским дипломатам не поступало, сообщили РИА Новости во вторник в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, в консульский округ которого входят несколько провинций южного Таиланда, включая провинцию Сонгкла и город Хат Яй, наиболее затронутые наводнением в последние дни.