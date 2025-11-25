https://ria.ru/20251125/rossiya-2057342489.html
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.11.2025
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД
Россия находится в постоянном контакте с Китаем, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Руденко. РИА Новости, 25.11.2025
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД
Руденко заявил о постоянном контакте России с Китаем