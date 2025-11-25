Рейтинг@Mail.ru
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.11.2025
10:41 25.11.2025
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.11.2025
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД
Россия находится в постоянном контакте с Китаем, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Руденко. РИА Новости, 25.11.2025
Россия постоянно контактирует с КНР, в том числе по Украине, заявили в МИД

Руденко заявил о постоянном контакте России с Китаем

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Китаем, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Руденко.
"С китайскими партнерами у нас идут постоянные контакты, в том числе по урегулированию на Украине", - сказал Руденко журналистам.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
24 ноября, 17:59
 
РоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
