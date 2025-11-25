Рейтинг@Mail.ru
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
09:33 25.11.2025 (обновлено: 17:24 25.11.2025)
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
Американский план по урегулированию украинского конфликта отражает победу России в нем, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 25.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России во Владивостоке
Флаг России во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский план по урегулированию украинского конфликта отражает победу России в нем, пишет Berliner Zeitung.
"Россия выигрывает в этом конфликте, и именно это отражено в плане США", — говорится в публикации.

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана
24 ноября, 17:14
Обозреватель также считает, что европейские страны должны сами идти на диалог с Москвой ради прекращения боевых действий, а не пытаться силой принудить Россию.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи устава НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией
24 ноября, 15:45
 
