МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский план по урегулированию украинского конфликта отражает победу России в нем, пишет Berliner Zeitung.
«
"Россия выигрывает в этом конфликте, и именно это отражено в плане США", — говорится в публикации.
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана
24 ноября, 17:14
План США по урегулированию и позиция России
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.