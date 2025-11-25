Рейтинг@Mail.ru
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад - РИА Новости, 25.11.2025
08:00 25.11.2025 (обновлено: 08:01 25.11.2025)
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
Западные страны долгие десятилетия обвиняли Россию в том, что экономика нашей страны имеет сырьевой характер, а это очень плохо, и надо бороться с зависимостью... РИА Новости, 25.11.2025
Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад

Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Западные страны долгие десятилетия обвиняли Россию в том, что экономика нашей страны имеет сырьевой характер, а это очень плохо, и надо бороться с зависимостью от экспорта углеводородов. С тех самых пор понятие "сырьевая экономика" приобрело отрицательную коннотацию. Хотя на самом деле США и ЕС, которые активно клеймили нас за сырьевой характер экономики, просто завидовали тому, что у России есть собственные нефть и газ. Это богатство стало для нас настоящей золотой жилой, благодаря которой страна смогла инвестировать в другие сферы экономики и поднять их на международный уровень.
Где были бы наше продовольствие (зерновые, масличные, мясо и т. д.), а также удобрения с химической промышленностью, если бы не возможность прошлые два десятилетия вкладывать в них огромные деньги, в том числе благодаря доходам от экспорта углеводородов? Более того, наличие собственных нефти и газа в достаточном количестве, да еще и по низким ценам, дало серьезную базу для развития всех этих ненефтегазовых отраслей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают
24 ноября, 08:00
США и ЕС могли об этом только мечтать, им-то приходилось импортировать углеводороды, тратить на них свои кровные, а не зарабатывать на их экспорте. Америке, правда, повезло больше: с начала 2000-х годов случилась технологическая сланцевая революция, которая позволила Штатам постепенно превратиться из нетто-импортера в экспортера нефти и газа. А вот ЕС остался не у дел, и его зависть к России превратилась уже в нескрываемую ненависть. Обрел ли ЕС энергетическую независимость, о которой грезил все эти десятилетия? Конечно, нет. Как ни крути, Евросоюз все равно остается зависимым от импортной энергии.
Отказавшись от российских углеводородов, Европа не стала самообеспеченной в плане энергетики. ЕС просто наращивает зависимость от импортного газа из США и импортной нефти из любых других стран, главное — не от России. Солнечные панели и ветряные электростанции тоже появляются в Европе лишь благодаря импорту — все эти комплектующие везут в основном из Китая, так как там огромные производства и дешевле. Одна зависимость сменилась на другую, не более того. Такова участь европейских государств, где недра иссушены и мало что дают.
Между тем Россия сейчас с удовольствием пожинает плоды своих прежних трудов, которые были невозможны без наличия у нас собственных дешевых углеводородов. Впервые с 2018 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета показали рост в 30%, или на целых три триллиона рублей в 2025 году, сообщили в Федеральной налоговой службе. Если в 2018 году соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов было примерно 50 на 50, то теперь 30 на 70.
А это значит, что говорить о сырьевом характере российской экономики с точки зрения доходов бюджета уже нельзя. Потому что 70% госбюджета дают доходы не от нефти и газа, а от экспорта того же продовольствия, удобрений, продукции химической промышленности и производства других товаров. И только 30% доходов российского бюджета принес экспорт нефти и газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
Параллельно дефицит бюджета все равно вырос, но причина — не в падении нефтегазовых доходов. Там другая история — просто расходы росли в этом году быстрее, чем планировали, в том числе на социальные обязательства и оборону. Это теперь задача для Минфина, который уже предпринимает действия, чтобы сбалансировать ситуацию, в частности, заимствованиями в Китае и внутри страны.
Можно, конечно, придираться к тому, что как только цены на нефть и газ в мире падают, как в этом году, так и нефтегазовые доходы бюджета естественным образом снижаются вместе с сырьевой зависимостью. В этом, мол, нет никакой заслуги самой России. Однако это абсолютно несправедливо.
Заслуга последних 25 лет России еще и в том, что в 2025 году доходы от ненефтегазовой сферы выросли больше, чем упали доходы от нефтегазовой отрасли. То есть рост первых компенсировал падение от экспорта нефти и газа. Для понимания: нефтегазовые доходы сократились на два триллиона рублей, а налоговые поступления и доходы от экспорта продовольствия, удобрений и в целом несырьевого экспорта выросли совокупно на три триллиона.
Очень важно заметить, что, несмотря на падение цен на нефть, российский ВВП не ушел в минус, как это случилось бы раньше. Можно вспомнить обвал цен на черное золото и нефтегазовых доходов России в 2009 году, после чего российская экономика показала самое сильное снижение в XXI веке. Падение нефтяных котировок в 2014-2015 годах тоже негативно сказалось на росте ВВП. На этот же раз российская экономика устояла и покажет в 2025 году положительную динамику. Собственно, благодаря растущей экономике опять же увеличились налоговые поступления, хотя тут, конечно, сыграла свою роль и выросшая налоговая нагрузка на крупный бизнес.
Снижение сырьевой зависимости заметно не только с точки зрения доходов бюджета, но и с точки зрения экспорта. В начале 2000-х годов нефтегазовый сектор обеспечивал более 70% экспорта, теперь — только 50%, остальную половину уже дает экспорт ненефтегазовый.
Россия планирует и дальше активно продвигать свои ненефтегазовые товары на экспорт в дружественные страны и зарабатывать на этом. Но это не значит, что надо стесняться получать сверхдоходы от нефти и газа, когда цены на них растут в мире. Это очень приятный бонус для нашей экономики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
 
