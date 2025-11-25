Бишкек украсили к визиту Путина

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Бишкек подготовили к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, в аэропорту и на улицах города установлены баннеры со словами приветствия российского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ваше превосходительство, господин президент, добро пожаловать в Кыргызскую Республику", - гласит надпись на экране.
За территорией аэропорта вдоль дороги также установлены баннеры, на которых изображен российский флаг и различные слова приветствия: "Кыргызско-российская дружба - из поколения в поколение!", "За мирное и стабильное будущее в едином пространстве!", "Мы искренне рады визиту наших дорогих российских друзей!"
Путин будет работать в Киргизии 25-27 ноября. У президента РФ запланированы российско-киргизские переговоры, встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
