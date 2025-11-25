Рейтинг@Mail.ru
Бишкек украсили к визиту Путина - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 25.11.2025 (обновлено: 15:42 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/rossija-2057434643.html
Бишкек украсили к визиту Путина
Бишкек украсили к визиту Путина - РИА Новости, 25.11.2025
Бишкек украсили к визиту Путина
Бишкек подготовили к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, в аэропорту и на улицах города установлены баннеры со словами приветствия... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:32:00+03:00
2025-11-25T15:42:00+03:00
россия
бишкек
киргизия
владимир путин
александр лукашенко
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057435339_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_aaf4072844a137552cae999923f27392.jpg
https://ria.ru/20251124/putin-2057234966.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057435339_135:0:1136:751_1920x0_80_0_0_5878075992e100aceb1f6c6156e61988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, одкб, в мире
Россия, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Бишкек украсили к визиту Путина

Бишкек украсили к визиту Путина баннерами с российскими флагами

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramБишкек перед визитом Владимира Путина
Бишкек перед визитом Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Бишкек перед визитом Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Бишкек подготовили к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, в аэропорту и на улицах города установлены баннеры со словами приветствия российского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Бишкека, где приземлится борт президента РФ, установлен большой экран, на котором изображены портрет президента РФ, а также слова приветствия на русском и киргизском языках.
«
"Ваше превосходительство, господин президент, добро пожаловать в Кыргызскую Республику", - гласит надпись на экране.
За территорией аэропорта вдоль дороги также установлены баннеры, на которых изображен российский флаг и различные слова приветствия: "Кыргызско-российская дружба - из поколения в поколение!", "За мирное и стабильное будущее в едином пространстве!", "Мы искренне рады визиту наших дорогих российских друзей!"
Путин будет работать в Киргизии 25-27 ноября. У президента РФ запланированы российско-киргизские переговоры, встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Стала известна программа Путина в Киргизии
24 ноября, 18:55
 
РоссияБишкекКиргизияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала