Бишкек украсили к визиту Путина

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Бишкек подготовили к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, в аэропорту и на улицах города установлены баннеры со словами приветствия российского лидера, передает корреспондент РИА Новости.

За территорией аэропорта вдоль дороги также установлены баннеры, на которых изображен российский флаг и различные слова приветствия: "Кыргызско-российская дружба - из поколения в поколение!", "За мирное и стабильное будущее в едином пространстве!", "Мы искренне рады визиту наших дорогих российских друзей!"