Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

"Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах", - заявил он.

Лавров отметил, что иностранный бизнес, который остался в России , несмотря на события в мире, вложил деньги, хочет, чтобы эти деньги работали. При этом они готовы пойти на риски от своих "русофобских правительств", добавил министр.