Глава МИД Белоруссии оценил развитие торговых отношении Россией

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Несмотря на непрекращающиеся санкции, Россия и Белоруссия достигли впечатляющих результатов в торгово-экономических отношениях, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД двух стран.
"Что касается экономического трека: несмотря на непрекращающееся санкционное давление, нам удалось достигнуть впечатляющих результатов в наших торгово-экономических отношениях. По итогам первого полугодия 2025 года, Беларусь уверенно занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров России после Китая, Индии и Турции. Если сравнить эти государства с Беларусью, то является очевидным большой успех, который мы имеем в нашем двустороннем сотрудничестве", - сказал Рыженков.
Он особо отметил региональное сотрудничество, подчеркнув, что личная вовлеченность президента Белоруссии Александра Лукашенко задает высокий стандарт взаимодействия. "Только за этот год состоялось 18 его (Лукашенко - ред. ) встреч с руководителями ключевых субъектов России от Калининграда до Хабаровска. Они проходят практически еженедельно. Вот только вчера состоялась встреча с губернатором Ярославской области", - сказал Рыженков.