Глава МИД Белоруссии оценил развитие торговых отношении Россией

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Несмотря на непрекращающиеся санкции, Россия и Белоруссия достигли впечатляющих результатов в торгово-экономических отношениях, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД двух стран.