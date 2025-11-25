Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсудят сотрудничество с дружественными странами - РИА Новости, 25.11.2025
11:29 25.11.2025
Россия и Белоруссия обсудят сотрудничество с дружественными странами
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссия планируют обсудить сотрудничество с дружественными странами и объединениями, а также подходы к взаимодействию со странами, проводящими недружественную политику в адрес Москвы и Минска, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы обсудим вопросы совместного использования инструментов гуманитарной политики, продвижение традиционных ценностей, сбережение исторической памяти, а затем рассмотрим тематику взаимодействия с дружественными государствами и их объединениями, а также наши подходы к выстраиванию отношений с теми странами, правительства которых и руководства которых проводят откровенно недружественную политику в отношение нас", - сказал Лавров на открытии коллегии МИД двух стран.
Заседание коллегий МИД проводят в Москве Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы
23 ноября, 18:32
 
