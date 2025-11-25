Россия и Белоруссия обсудят сотрудничество с дружественными странами

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссия планируют обсудить сотрудничество с дружественными странами и объединениями, а также подходы к взаимодействию со странами, проводящими недружественную политику в адрес Москвы и Минска, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.