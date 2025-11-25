https://ria.ru/20251125/rossija-2057340631.html
В России предложили приравнять залог к ущербу от экономических преступлений
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В России предлагают приравнять залог, предлагаемый при избрании меры пресечения, к размеру ущерба, причиненного в результате экономических преступлений небольшой и средней тяжести, следует из законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе указывается, что соответствующие изменения предлагается внести в статьи 97 и 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ
"Суд принимает решение об избрании меры пресечения в виде залога в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, указанного в части 1 либо 2 статьи 76.1 УК РФ, в пределах суммы ущерба, причиненного в результате совершения преступления бюджетной системе РФ, гражданину, организации или государству, либо дохода, полученного в результате совершения преступления, либо денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК", - говорится в документе.
Там отмечается, что наряду с залогом суд будет уполномочен наложить ряд запретов, предусмотренных статьей 102 УПК РФ. В частности, инстанция может запретить покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; являться в указанный срок по вызовам правоохранителей. Срок действия запретов также будет определяться судом.
Согласно действующему законодательству, сейчас вид и размер залога также определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тысяч рублей.