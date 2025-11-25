Рейтинг@Mail.ru
В России ударили морозы до минус 50 градусов - РИА Новости, 25.11.2025
09:38 25.11.2025
В России ударили морозы до минус 50 градусов
В России ударили морозы до минус 50 градусов
Морозы до минус 50 градусов ударили в России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.11.2025
В России ударили морозы до минус 50 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Морозы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Морозы до минус 50 градусов ударили в России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью в Якутии минимальный термометр впервые в сезоне показал минус 50 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера, а самым студёным местом в России стала метеостанция Делянкир, минус 50,7 градуса. На полюсе холода – в Оймяконе минус 49,5 градуса. В столице Якутии под утро мороз окреп до минус 37,5 градуса, что на 8 градусов ниже климатической нормы и соответствует декабрю. В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся", - рассказал Тишковец.
Снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
РоссияОймяконЕвгений ТишковецПогода
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
