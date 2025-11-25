https://ria.ru/20251125/rossija-2057326421.html
В России ударили морозы до минус 50 градусов
Морозы до минус 50 градусов ударили в России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.11.2025
В Якутии зафиксировали 50-градусный мороз