Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны качеством товара и его несоответствием описанию на сайте, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
Так, на вопрос о том, с какой из проблем покупатель столкнулся при покупке в онлайн-магазине (было предложен множественный выбор), чаще всего покупатели указывали на товар ненадлежащего качества и его несоответствие описанию на сайте - по 24%, о браке заявили 16%, о недостоверной информации о характеристиках товара - 15%, о просрочке - 11%. По 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара. При этом 51% указали, что "не было таких проблем".
Роскачество
выяснило также, что две трети покупателей в интернете обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около половины россиян изучают описание товара, а вот смотрят отзывы о товаре на сайте онлайн-магазина и на сайтах-отзовиках - 42% и 30% потребителей соответственно.
При этом в Роскачестве указывают, что отзывы и рейтинг продавца рассматривают 25% и 23% покупателей соответственно. "Каждый пятый перед покупкой руководствуется рекомендациями родственников, друзей и знакомых. На информацию о продавце обращает внимание 13%. Всего 8% считает необходимым обращать внимание на сертификат соответствия", - добавили там.