Рейтинг@Mail.ru
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/roskachestvo-2057309539.html
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах - РИА Новости, 25.11.2025
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах
Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:37:00+03:00
2025-11-25T06:37:00+03:00
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131941/36/1319413613_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8376a53faff2b435d7f7f8d083a4676.jpg
https://ria.ru/20250227/roskachestvo-2001853876.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131941/36/1319413613_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_94688cc1f755e8688adb83058ecdd4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскачество
Роскачество
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах

Роскачество: у большинства россиян нет проблем при покупках в онлайн-магазинах

© Fotolia / Minerva StudioПокупка в интернет-магазине
Покупка в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Fotolia / Minerva Studio
Покупка в интернет-магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны качеством товара и его несоответствием описанию на сайте, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
Так, на вопрос о том, с какой из проблем покупатель столкнулся при покупке в онлайн-магазине (было предложен множественный выбор), чаще всего покупатели указывали на товар ненадлежащего качества и его несоответствие описанию на сайте - по 24%, о браке заявили 16%, о недостоверной информации о характеристиках товара - 15%, о просрочке - 11%. По 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара. При этом 51% указали, что "не было таких проблем".
Роскачество выяснило также, что две трети покупателей в интернете обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около половины россиян изучают описание товара, а вот смотрят отзывы о товаре на сайте онлайн-магазина и на сайтах-отзовиках - 42% и 30% потребителей соответственно.
При этом в Роскачестве указывают, что отзывы и рейтинг продавца рассматривают 25% и 23% покупателей соответственно. "Каждый пятый перед покупкой руководствуется рекомендациями родственников, друзей и знакомых. На информацию о продавце обращает внимание 13%. Всего 8% считает необходимым обращать внимание на сертификат соответствия", - добавили там.
Женщина выбирает продукты в супермаркете - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Роскачество рассказало, где продается 90% псевдоорганических продуктов
27 февраля, 06:49
 
Роскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала