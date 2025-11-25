https://ria.ru/20251125/reyting-2057345477.html
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) кредитный рейтинг по международной шкале до уровня "А-" со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В релизе агентство отмечает лидирующую роль ЭКСАР в страховой поддержке высокотехнологичного экспорта, высокий уровень взаимодействия с органами государственными власти Российской Федерации, сильную оценку качества активов и ликвидности, удовлетворительную оценку достаточности капитала", - говорится в сообщении.
Ключевое влияние на повышение рейтинга оказало улучшение оценки качества операционной среды при учете фактора поддержки со стороны государства.
"Для нас это не только достижение, но и дополнительный инструмент для выполнения нашей ключевой миссии - снижения рисков российского бизнеса при выходе на глобальные рынки. Уверены, что новый уровень кредитного рейтинга укрепит доверие международных партнеров, а мы намерены и дальше наращивать поддержку отечественных компаний", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Ранее у ЭКСАР действовал рейтинг "ВВВ+" со стабильным прогнозом.