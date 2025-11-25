Рейтинг@Mail.ru
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/reyting-2057345477.html
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР - РИА Новости, 25.11.2025
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР
Рейтинговое агентство АКРА повысило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) кредитный рейтинг по... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:50:00+03:00
2025-11-25T10:50:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР

АКРА повысило кредитный рейтинг ЭКСАР по международной шкале до уровня "А-"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) кредитный рейтинг по международной шкале до уровня "А-" со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В релизе агентство отмечает лидирующую роль ЭКСАР в страховой поддержке высокотехнологичного экспорта, высокий уровень взаимодействия с органами государственными власти Российской Федерации, сильную оценку качества активов и ликвидности, удовлетворительную оценку достаточности капитала", - говорится в сообщении.
Ключевое влияние на повышение рейтинга оказало улучшение оценки качества операционной среды при учете фактора поддержки со стороны государства.
"Для нас это не только достижение, но и дополнительный инструмент для выполнения нашей ключевой миссии - снижения рисков российского бизнеса при выходе на глобальные рынки. Уверены, что новый уровень кредитного рейтинга укрепит доверие международных партнеров, а мы намерены и дальше наращивать поддержку отечественных компаний", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Ранее у ЭКСАР действовал рейтинг "ВВВ+" со стабильным прогнозом.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала