Участники "Героев Подмосковья" изучили опыт управления в Реутове
25.11.2025
Участники "Героев Подмосковья" изучили опыт управления в Реутове
Участники региональной программы "Герои Подмосковья" посетили Реутов с рабочим визитом, целью стажировки стало знакомство с административной моделью управления
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Участники региональной программы "Герои Подмосковья" посетили Реутов с рабочим визитом, целью стажировки стало знакомство с административной моделью управления городским хозяйством и погружение в актуальные вопросы хозяйственной повестки муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для членов делегации в Реутове организовали деловую программу. Она включила в себя посещение ключевых городских объектов и детальное знакомство с принципами работы различных сфер: от коммунального обслуживания и строительства до образования, культуры, спорта и молодежной политики. Особое внимание было уделено системе мониторинга и оперативного реагирования на обращения граждан.
Одним из ключевых пунктов программы стало посещение муниципального филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Этот центр является важным элементом системы поддержки ветеранов и их семей, отмечают в пресс-службе.
Глава Реутова Филипп Науменко поделился управленческим опытом во время встречи.
"Встретился с участниками программы, чтобы в формате открытого диалога обменяться мнениями о различных формах организации управленческих процессов. Порадовала высокая заинтересованность коллег и их стремление применять полученные в ходе стажировки знания на практике в своих муниципалитетах. Уверен, что такой кадровый резерв усилит управленческие команды Подмосковья", – приводит пресс-служба администрации муниципалитета слова Науменко.