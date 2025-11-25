Участники "Героев Подмосковья" изучили опыт управления в Реутове

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Участники региональной программы "Герои Подмосковья" посетили Реутов с рабочим визитом, целью стажировки стало знакомство с административной моделью управления городским хозяйством и погружение в актуальные вопросы хозяйственной повестки муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для членов делегации в Реутове организовали деловую программу. Она включила в себя посещение ключевых городских объектов и детальное знакомство с принципами работы различных сфер: от коммунального обслуживания и строительства до образования, культуры, спорта и молодежной политики. Особое внимание было уделено системе мониторинга и оперативного реагирования на обращения граждан.

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение муниципального филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Этот центр является важным элементом системы поддержки ветеранов и их семей, отмечают в пресс-службе.

Глава Реутова Филипп Науменко поделился управленческим опытом во время встречи.