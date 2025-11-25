Рейтинг@Mail.ru
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове - РИА Новости, 25.11.2025
11:57 25.11.2025
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове

В Реутове наградили школьника, который помог маленькой девочке

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торжественное награждение десятилетнего Кирилла Рыбакова, который помог маленькой девочке, прошло в актовом зале школы №4 в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мальчик обнаружил на улице маленькую девочку, которая осталась без присмотра взрослых, и не прошел мимо. Осознавая возможную опасность ситуации, Рыбаков помог ребенку, выяснил, где она живет, и сопроводил ее домой к бабушке-опекуну, которая уже начала поиски.
В присутствии всех учеников школы и начальника управления образования ему вручили новый велосипед. Представитель межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" высоко оценил действия мальчика. По словам сотрудника полиции, для своего возраста ребенок принял взрослое и абсолютно верное решение. Он не только оказал помощь ребенку, но и действовал исключительно грамотно, сообщив о происходящем своей матери. Этот случай вызывает чувство гордости за подрастающее поколение города, которое воспитывается в духе патриотизма и заботы о ближних, подчеркнули в пресс-службе.
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с представителями молодежного актива на мероприятии, посвященном 20-летию Молодой Гвардии Единой России - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Глава Реутова встретился с молодежным активом округа
22 ноября, 18:26
 
РеутовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
