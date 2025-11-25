https://ria.ru/20251125/reutov-2057364988.html
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове - РИА Новости, 25.11.2025
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове
Торжественное награждение десятилетнего Кирилла Рыбакова, который помог маленькой девочке, прошло в актовом зале школы №4 в Реутове, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:57:00+03:00
2025-11-25T11:57:00+03:00
2025-11-25T11:57:00+03:00
реутов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b799bd78ceb070fe14e502d6ff3cd22d.jpg
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056827044.html
реутов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b069e5908e5d9565095695e7514311f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Реутов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове
В Реутове наградили школьника, который помог маленькой девочке
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торжественное награждение десятилетнего Кирилла Рыбакова, который помог маленькой девочке, прошло в актовом зале школы №4 в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мальчик обнаружил на улице маленькую девочку, которая осталась без присмотра взрослых, и не прошел мимо. Осознавая возможную опасность ситуации, Рыбаков помог ребенку, выяснил, где она живет, и сопроводил ее домой к бабушке-опекуну, которая уже начала поиски.
В присутствии всех учеников школы и начальника управления образования ему вручили новый велосипед. Представитель межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" высоко оценил действия мальчика. По словам сотрудника полиции, для своего возраста ребенок принял взрослое и абсолютно верное решение. Он не только оказал помощь ребенку, но и действовал исключительно грамотно, сообщив о происходящем своей матери. Этот случай вызывает чувство гордости за подрастающее поколение города, которое воспитывается в духе патриотизма и заботы о ближних, подчеркнули в пресс-службе.