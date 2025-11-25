Презентация сервиса "Подбор маркетплейсов" прошла на РЭЦ EXPORT ONLINE'25

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обновил автоматизированный сервис "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.

Сервис был запущен в 2021 году и теперь эволюционировал в полноценного консультанта по выводу продукции на иностранные рынки.

"Презентация доработанного сервиса состоялась 25 ноября на ежегодной конференции РЭЦ EXPORT ONLINE'25. Участники смогли первыми оценить новые возможности и узнать, как цифровой помощник сделает их экспортный путь проще и эффективнее", - говорится в сообщении.

"Это не просто "косметическое" обновление, а изменение логики подбора электронной торговой площадки. Новый подбор маркетплейсов разработан таким образом, чтобы максимально точно подобрать оптимальную площадку и стратегию для любого продукта и ситуации. Главная цель обновления продукта - это создание полноценного консультанта, который в режиме условного диалога собирает всю информацию, необходимую для оказания услуги, экспортеры получают не только персонализированные рекомендации, но еще и полноценную стратегию по выходу на выбранные рынки", - отметили в РЭЦ.

Ключевым преимуществом обновленного сервиса станет не только точечное определение подходящих маркетплейсов, но и формирование полноценной стратегии по выходу на целевой рынок. Эту индивидуальную стратегию можно скачать в удобном PDF-формате и использовать в повседневной работе. Она отвечает ровно на те вопросы, которые важны для организации эффективной экспортной интернет-торговли от логистики до маркетинга.

"Мы стремились создать инструмент, который будет не просто указывать на возможности, но и давать конкретный план действий. Консультант учитывает специфику товара, региона, цели компании и предпочтительную модель работы экспортера – будь то самостоятельное управление процессами или полная передача на аутсорс", - уточнили в РЭЦ.

Сервис демонстрирует высокую вариативность: он готов помочь экспортерам, независимо от того, что они продают. Будь то физические товары, услуги или цифровые продукты – консультант предоставит информацию о том, как наиболее эффективно организовать их экспорт. Более того, он учитывает различные модели выхода на рынок, предлагая решения как для тех, кто предпочитает минимизировать затраты, занимаясь всем самостоятельно, так и для компаний, готовых полностью делегировать экспортные задачи.

В центре напомнили, что российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".