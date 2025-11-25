Презентация сервиса "Подбор маркетплейсов" прошла на РЭЦ EXPORT ONLINE'25

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обновил автоматизированный сервис "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
Сервис был запущен в 2021 году и теперь эволюционировал в полноценного консультанта по выводу продукции на иностранные рынки.
"Презентация доработанного сервиса состоялась 25 ноября на ежегодной конференции РЭЦ EXPORT ONLINE'25. Участники смогли первыми оценить новые возможности и узнать, как цифровой помощник сделает их экспортный путь проще и эффективнее", - говорится в сообщении.
"Это не просто "косметическое" обновление, а изменение логики подбора электронной торговой площадки. Новый подбор маркетплейсов разработан таким образом, чтобы максимально точно подобрать оптимальную площадку и стратегию для любого продукта и ситуации. Главная цель обновления продукта - это создание полноценного консультанта, который в режиме условного диалога собирает всю информацию, необходимую для оказания услуги, экспортеры получают не только персонализированные рекомендации, но еще и полноценную стратегию по выходу на выбранные рынки", - отметили в РЭЦ.
Ключевым преимуществом обновленного сервиса станет не только точечное определение подходящих маркетплейсов, но и формирование полноценной стратегии по выходу на целевой рынок. Эту индивидуальную стратегию можно скачать в удобном PDF-формате и использовать в повседневной работе. Она отвечает ровно на те вопросы, которые важны для организации эффективной экспортной интернет-торговли от логистики до маркетинга.
"Мы стремились создать инструмент, который будет не просто указывать на возможности, но и давать конкретный план действий. Консультант учитывает специфику товара, региона, цели компании и предпочтительную модель работы экспортера – будь то самостоятельное управление процессами или полная передача на аутсорс", - уточнили в РЭЦ.
Сервис демонстрирует высокую вариативность: он готов помочь экспортерам, независимо от того, что они продают. Будь то физические товары, услуги или цифровые продукты – консультант предоставит информацию о том, как наиболее эффективно организовать их экспорт. Более того, он учитывает различные модели выхода на рынок, предлагая решения как для тех, кто предпочитает минимизировать затраты, занимаясь всем самостоятельно, так и для компаний, готовых полностью делегировать экспортные задачи.
В центре напомнили, что российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".