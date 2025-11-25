Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/rep-2057522057.html
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей
Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, задолжал почти 319 тысяч рублей, в том числе более 66 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, выяснило РИА... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T20:01:00+03:00
2025-11-25T20:01:00+03:00
давид нуриев
гибдд мвд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/34/1548873440_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ca0b934af13f641633829b1866da99e4.jpg
https://ria.ru/20251122/peskov-2056777721.html
https://ria.ru/20251121/vdova-2056657167.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/34/1548873440_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_fa4996918bbd58fdab4e941d930a74ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давид нуриев, гибдд мвд рф, происшествия
Давид Нуриев, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей

Птаха должен приставам 319 тысяч рублей, из них 66 тысяч по штрафам ГИБДД

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПтаха (Давид Нуриев)
Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Птаха (Давид Нуриев). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, задолжал почти 319 тысяч рублей, в том числе более 66 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов.
Согласно данным приставов, с 2023 по 2025 год на рэпера было возбуждено 242 исполнительных производства, том числе более 115 исполнительных производств по штрафам ГИБДД.
Артист Александр Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Приставы взыскали с пародиста Пескова более 13 миллионов рублей
22 ноября, 11:56
Общая сумма долга артиста составляет почти 319 тысяч рублей, из которых более 66,7 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, почти 40 тысяч рублей "штраф иного органа", более 20 тысяч рублей по "задолженности по ИД", а также более 192 тысяч рублей исполнительского сбора.
Кроме того, по информации из судебных документов, в марте 2025 года суд назначил Нуриеву два штрафа по 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа за неуплату платной парковки. Однако рэпер не выплатил и данные штрафы вовремя, поэтому в июле, по материалам приставов, на артиста возбудили два исполнительных производства.
Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) - рэп-исполнитель, актер, участник группы "Три кита" и экс-участник рэп-групп "Отверженные" и Centr.
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
21 ноября, 17:02
 
Давид НуриевГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала