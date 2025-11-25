Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, задолжал почти 319 тысяч рублей, в том числе более 66 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов.

Общая сумма долга артиста составляет почти 319 тысяч рублей, из которых более 66,7 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, почти 40 тысяч рублей "штраф иного органа", более 20 тысяч рублей по "задолженности по ИД", а также более 192 тысяч рублей исполнительского сбора.