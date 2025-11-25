https://ria.ru/20251125/rep-2057522057.html
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей
Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, задолжал почти 319 тысяч рублей, в том числе более 66 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, выяснило РИА... РИА Новости, 25.11.2025
Приставы взыскивают с Птахи долг более 300 тысяч рублей
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, задолжал почти 319 тысяч рублей, в том числе более 66 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов.
Согласно данным приставов, с 2023 по 2025 год на рэпера было возбуждено 242 исполнительных производства, том числе более 115 исполнительных производств по штрафам ГИБДД
Общая сумма долга артиста составляет почти 319 тысяч рублей, из которых более 66,7 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, почти 40 тысяч рублей "штраф иного органа", более 20 тысяч рублей по "задолженности по ИД", а также более 192 тысяч рублей исполнительского сбора.
Кроме того, по информации из судебных документов, в марте 2025 года суд назначил Нуриеву
два штрафа по 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа за неуплату платной парковки. Однако рэпер не выплатил и данные штрафы вовремя, поэтому в июле, по материалам приставов, на артиста возбудили два исполнительных производства.
Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) - рэп-исполнитель, актер, участник группы "Три кита" и экс-участник рэп-групп "Отверженные" и Centr.