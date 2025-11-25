https://ria.ru/20251125/raketa-2057472154.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
Российские Воздушно-космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
архангельская область
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками