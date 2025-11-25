Рейтинг@Mail.ru
17:15 25.11.2025 (обновлено: 00:36 26.11.2025)
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука
Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Космос - РИА Наука
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ.
Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Старт состоялся во вторник в 16:42 мск. Он был осуществлен в интересах Минобороны России.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Работу МКС могут продлить, считает эксперт
2 ноября, 01:25
 
Архангельская областьПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Космос - РИА Наука
 
 
