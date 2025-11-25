https://ria.ru/20251125/putin-2057554488.html
Нацполитика направлена на снижение уровня дискриминации
Нацполитика направлена на снижение уровня дискриминации - РИА Новости, 25.11.2025
Нацполитика направлена на снижение уровня дискриминации
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:59:00+03:00
2025-11-25T23:59:00+03:00
2025-11-25T23:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251125/putin-2057554302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Нацполитика направлена на снижение уровня дискриминации
Нацполитика до 2036 года направлена на снижение уровня дискриминации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку к 2036 году должны отмечать не менее 90% россиян.
Соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей: доля граждан Российской Федерации, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, - не менее 90 процентов", - говорится в указе.