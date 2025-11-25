Уровень общероссийской идентичности должен увеличиться до 95 процентов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что уровень общероссийской идентичности среди граждан РФ к 2036 году должен составлять не менее 95%.