Реализация нацполитики в 2012-2025 годах позволила укрепить единство народа

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что реализация национальной политики России в 2012-25 годах позволила обеспечить политическую и социальную стабильность, укрепить единство народа.