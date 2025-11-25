https://ria.ru/20251125/putin-2057550594.html
Реализация нацполитики в 2012-2025 годах позволила укрепить единство народа
Реализация нацполитики в 2012-2025 годах позволила укрепить единство народа
Реализация нацполитики в 2012-2025 годах позволила укрепить единство народа
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25
2025-11-25T23:33:00+03:00
2025-11-26T00:37:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Реализация нацполитики в 2012-2025 годах позволила укрепить единство народа
Реализация нацполитики в 2012-2025 годах обеспечила социальную стабильность
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что реализация национальной политики России в 2012-25 годах позволила обеспечить политическую и социальную стабильность, укрепить единство народа.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"С 2012 по 2025 год в сфере межнациональных (межэтнических) отношений произошли значительные институциональные и структурные изменения, которые способствовали укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и стабильности межнациональных (межэтнических) отношений", - говорится в указе.