23:16 25.11.2025 (обновлено: 07:29 26.11.2025)
Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики
Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики". РИА Новости, 26.11.2025
общество, россия, владимир путин, политика
Общество, Россия, Владимир Путин, Политика
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики".
Президент утвердил стратегию на период до 2036 года в целях координации деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и иных органов в сфере национальной политики, а также обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики
15 октября, 22:38
Мероприятия по реализации стратегии глава государства поручил определить правительству.
Указ характеризует современное состояние межнациональных отношений в России как стабильное. Реализация государственной национальной политики с 2012 года признана эффективной: она обеспечила политическую и социальную стабильность и позволила укрепить единство многонационального народа.
Тем не менее вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества. Все острее проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям
5 ноября, 21:23
Угрозой нацбезопасности названо размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей из-за глобализации. Также опасной в документе сочтена высокая концентрация на отдельных территориях этнических общностей, возникших на фоне миграции.
Стратегия подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма. Одной из угроз названо использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России.
Защита новых регионов от киевского режима создала условия для единства исторических территорий, а их воссоединение с Россией вызвало патриотический подъем.
Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, а также помогать формировать восприятие России за рубежом как правового государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Шаткости основ государственного устройства допускать нельзя, заявил Путин
5 ноября, 20:31
Доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка. При этом планируется бороться с излишним использованием иностранной лексики молодежью и проводить популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения.
Ожидаемым результатом реализации стратегии должны стать сплоченность российской нации и снижение количества конфликтов на национальной почве.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Совбезе рассказали о новой миграционной политике
Вчера, 18:20
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
