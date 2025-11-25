Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики".

Президент утвердил стратегию на период до 2036 года в целях координации деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и иных органов в сфере национальной политики, а также обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Мероприятия по реализации стратегии глава государства поручил определить правительству.

Указ характеризует современное состояние межнациональных отношений в России как стабильное. Реализация государственной национальной политики с 2012 года признана эффективной: она обеспечила политическую и социальную стабильность и позволила укрепить единство многонационального народа.

Тем не менее вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества. Все острее проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией.

Угрозой нацбезопасности названо размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей из-за глобализации. Также опасной в документе сочтена высокая концентрация на отдельных территориях этнических общностей, возникших на фоне миграции.

Стратегия подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма. Одной из угроз названо использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России.

Защита новых регионов от киевского режима создала условия для единства исторических территорий, а их воссоединение с Россией вызвало патриотический подъем.

Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, а также помогать формировать восприятие России за рубежом как правового государства.

Доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.

Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка. При этом планируется бороться с излишним использованием иностранной лексики молодежью и проводить популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения.