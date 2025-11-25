Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 25.11.2025 (обновлено: 23:19 25.11.2025)
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться Владимиром Путиным для обсуждения американской инициативы по урегулированию... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
россия
украина
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться Владимиром Путиным для обсуждения американской инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
"В это же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", — написал он в соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
По его утверждению, первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины: остаются лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны. Когда текст документа будет согласован или приблизится к завершенному виду, станет возможна встреча Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил Трамп.
Ранее во вторник глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот может отправиться в Вашингтон 27 ноября, чтобы лично обсудить с Трампом вопрос территориальных уступок. При этом он назвал первоначальный план США по урегулированию "неприемлемым".

Сам хозяин Белого дома называл 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки. В субботу он предложил Зеленскому биться "до разрыва его маленького сердца", если тому не нравится инициатива США.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что в плане осталось "несколько деликатных, но преодолимых деталей", которые требуют проработки. При этом, по ее утверждению, в переговорах уже участвуют и Россия, и Украина.
По данным издания Politico, Дрисколл сегодня в Абу-Даби собирался представить сокращенный американский план из 19 пунктов российской делегации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:17

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
Вчера, 20:07
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
