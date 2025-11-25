Путин подписал распоряжение об акциях ГОК "Тимир"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК, входит в "Евраз") приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир", следует из распоряжения президента, опубликованного . Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК, входит в "Евраз") приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир", следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 ... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение у акционерного общества "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" прав владения, пользования и (или) распоряжения: 93,2418 процента обыкновенных акций публичного акционерного общества "Распадская", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc); 51,00001042 процента обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc)", - говорится в документе.

В июле Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права Evraz plc в отношении ее дочернего предприятия "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), входящего в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

В том же месяце "Евраз" заявил, что создаст публичное предприятие ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании.

Арбитражный суд Москвы в июне этого года полностью удовлетворил иск АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" к Evraz plc и люксембургской Evraz Group S.A. о взыскании около 196,7 миллиарда рублей и более 172,8 миллиона долларов и об "обращении взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских хозяйственных обществ, принадлежащих ответчику". Дело слушалось в закрытом режиме, подробности не разглашались.

Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Крупнейшие бенефициары по состоянию на февраль 2022 года - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).