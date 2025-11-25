Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал распоряжение об акциях ГОК "Тимир" - РИА Новости, 25.11.2025
21:24 25.11.2025 (обновлено: 22:12 25.11.2025)
Путин подписал распоряжение об акциях ГОК "Тимир"
Путин подписал распоряжение об акциях ГОК "Тимир"
Путин подписал распоряжение об акциях ГОК "Тимир"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК, входит в "Евраз") приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир", следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 ... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение у акционерного общества "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" прав владения, пользования и (или) распоряжения: 93,2418 процента обыкновенных акций публичного акционерного общества "Распадская", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc); 51,00001042 процента обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc)", - говорится в документе.
В июле Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права Evraz plc в отношении ее дочернего предприятия "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), входящего в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В том же месяце "Евраз" заявил, что создаст публичное предприятие ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании.
Арбитражный суд Москвы в июне этого года полностью удовлетворил иск АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" к Evraz plc и люксембургской Evraz Group S.A. о взыскании около 196,7 миллиарда рублей и более 172,8 миллиона долларов и об "обращении взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских хозяйственных обществ, принадлежащих ответчику". Дело слушалось в закрытом режиме, подробности не разглашались.
Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Крупнейшие бенефициары по состоянию на февраль 2022 года - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).
Evraz plc в мае 2022 года попал под санкции Великобритании. А в августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
Павильон компании Сибур на Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
17 октября, 14:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинEvraz PlcШахта "Распадская"
 
 
