20:40 25.11.2025 (обновлено: 20:41 25.11.2025)
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXXIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив что более тридцати лет этот проект объединяет талантливую и увлечённую молодёжь из разных регионов страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Казани XXXIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Более тридцати лет ваш замечательный проект объединяет талантливую, увлечённую, щедрую на яркие, интересные идеи молодёжь из разных регионов страны, создаёт на своих площадках незабываемую атмосферу творчества, вдохновения и дружеского общения. Уверен, что сегодня даже осенняя погода не сможет изменить ваш позитивный весенний настрой", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что программа форума впечатляет. На фестивале представлены студенческие работы в таких сферах, как музыка и хореография, театральное искусство и дизайн, и в других. Кроме того, Путин подчеркнул, что на нынешнем фестивале многие выступления участников будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
