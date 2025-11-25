Киргизский оркестр сыграл для Путина "Калинку-Малинку"

https://ria.ru/20251125/putin-2057464717.html
Киргизские артисты сыграли для президента России Владимира Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах. РИА Новости, 25.11.2025
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
в мире
россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
