Киргизский оркестр сыграл для Путина "Калинку-Малинку"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киргизские артисты сыграли для президента России Владимира Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.

Внутри терминала Путина ждал оркестр, который сыграл для российского лидера киргизскую народную композицию. Затем артисты исполнили на комузе и кыяке русскую "Калинку-Малинку".