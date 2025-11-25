Рейтинг@Mail.ru
17:06 25.11.2025 (обновлено: 17:44 25.11.2025)
Киргизский оркестр сыграл для Путина "Калинку-Малинку"
Киргизский оркестр сыграл для Путина "Калинку-Малинку"
Киргизские артисты сыграли для президента России Владимира Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах. РИА Новости, 25.11.2025
россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Киргизский оркестр сыграл для Путина "Калинку-Малинку"

Киргизские артисты сыграли для Путина "Калинку-Малинку"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киргизские артисты сыграли для президента России Владимира Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.
Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. В аэропорту российского лидера встретил президент республики Садыр Жапаров. Помимо почетного караула президента у трапа приветствовали артисты в национальных костюмах, исполнившие народный танец, а также мастера охоты с ловчими птицами в сопровождении беркутов и киргизских тайганов.
Внутри терминала Путина ждал оркестр, который сыграл для российского лидера киргизскую народную композицию. Затем артисты исполнили на комузе и кыяке русскую "Калинку-Малинку".
