Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил судей, работников аппарата и ветеранов Арбитражного суда города Москвы с 90-летием структуры, отметив, что их преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения.

"Поздравляю вас с 90-летием создания Арбитражного суда города Москвы ... Сегодня Арбитражный суд города Москвы успешно реализует значительный объём практических задач, связанных с отправлением правосудия, защитой прав участников предпринимательской деятельности, формированием благоприятного делового и инвестиционного климата. Такая преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Президент отметил, что несмотря на смену исторических периодов, социально-экономических условий, высокий профессионализм, ответственность судей и работников аппарата суда при выполнении своих обязанностей оставались неизменными, как и отстаивание верховенства права в разноплановых экономических спорах.