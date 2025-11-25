Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/putin-2057335941.html
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 25.11.2025
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы
Президент России Владимир Путин поздравил судей, работников аппарата и ветеранов Арбитражного суда города Москвы с 90-летием структуры, отметив, что их... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:30:00+03:00
2025-11-25T10:30:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056506667.html
https://ria.ru/20251105/putin-2053051190.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы

Путин отметил компетентность работников Арбитражного суда Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил судей, работников аппарата и ветеранов Арбитражного суда города Москвы с 90-летием структуры, отметив, что их преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения.
"Поздравляю вас с 90-летием создания Арбитражного суда города Москвы... Сегодня Арбитражный суд города Москвы успешно реализует значительный объём практических задач, связанных с отправлением правосудия, защитой прав участников предпринимательской деятельности, формированием благоприятного делового и инвестиционного климата. Такая преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
21 ноября, 09:18
Президент отметил, что несмотря на смену исторических периодов, социально-экономических условий, высокий профессионализм, ответственность судей и работников аппарата суда при выполнении своих обязанностей оставались неизменными, как и отстаивание верховенства права в разноплановых экономических спорах.
"Уверен, что и впредь ваши усилия по укреплению законности в экономических отношениях будут способствовать повышению правовой защищённости хозяйствующих субъектов, а значит, росту авторитета судебной власти, доверия к ней со стороны наших граждан", - добавил российский лидер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поблагодарил сотрудников судебной системы за выполнение важной миссии
5 ноября, 19:53
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала