Путин рассказал о развитии отношений с Китаем

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия РФ и КНР развиваются по восходящей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, седьмого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. Несомненно, что одним из важнейших направлений нашей практической кооперации является энергетика", - говорится в приветствии.

Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.