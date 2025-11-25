https://ria.ru/20251125/putin-2057323950.html
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения...
2025-11-25T09:20:00+03:00
2025-11-25T09:20:00+03:00
2025-11-25T09:34:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
россия
китай
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин: отношения России и Китая развиваются по восходящей
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия РФ и КНР развиваются по восходящей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, седьмого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. Несомненно, что одним из важнейших направлений нашей практической кооперации является энергетика", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.
Путин также добавил, что эффективным механизмом прямого диалога между отраслевыми компаниями двух стран является Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Он выразил уверенность в том, что в 2025 году обсуждения на форуме будут конструктивными и плодотворными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическое применение.