Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 25.11.2025 (обновлено: 09:34 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/putin-2057323950.html
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 25.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:20:00+03:00
2025-11-25T09:34:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057303426.html
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем

Путин: отношения России и Китая развиваются по восходящей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия РФ и КНР развиваются по восходящей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, седьмого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. Несомненно, что одним из важнейших направлений нашей практической кооперации является энергетика", - говорится в приветствии.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Вчера, 05:46
Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.
Путин также добавил, что эффективным механизмом прямого диалога между отраслевыми компаниями двух стран является Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Он выразил уверенность в том, что в 2025 году обсуждения на форуме будут конструктивными и плодотворными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическое применение.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
8 мая, 14:16
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала