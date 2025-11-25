Рейтинг@Mail.ru
Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/pushki-2057479958.html
Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков
Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков - РИА Новости, 25.11.2025
Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков
Судьба украинского кризиса решается президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, амбиции европейцев пора проигнорировать, поделился мнением... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:36:00+03:00
2025-11-25T17:36:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
алексей пушков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:218:2717:1746_1920x0_80_0_0_614a6ba81052d325b538eac111e000e9.jpg
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057473625.html
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057465517.html
https://ria.ru/20251125/ssha-2057454453.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_66501ddc8d4847d5b409cf1386e43a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, алексей пушков, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО, Еврокомиссия
Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков

Пушков: судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, а не ЕС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьба украинского кризиса решается президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, амбиции европейцев пора проигнорировать, поделился мнением сенатор РФ Алексей Пушков.
"Сколько бы ни пыжились и ни раздувались европейцы, пытаясь показать себя важнее, чем они есть, и впечатлить всех резкостью своих заявлений, судьбу украинского кризиса решают все же два лидера - Путин и Трамп… Без хотя бы общего согласия между лидерами США и России и готовности найти решение нельзя достичь вообще ничего. Амбиции европейцев пора проигнорировать", - написал он в своем Telegram-канале.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:17
По словам сенатора, европейцы негодуют, что отказ НАТО от приёма Украины будет "капитуляцией" и "унижением альянса". При этом, добавил он, этот отказ является выраженным здравым смыслом.
"Унижение - субъективная категория: (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо и очень многие граждане Европы униженными себя не почувствуют. Скорее, вздохнут спокойнее. А унижение (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и (премьера Польши Дональда - ред.) Туска Европа без особого труда переживет", - отметил политик.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе раскрыли, зачем Украину сделали "козлом отпущения"
Вчера, 17:07
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP
Вчера, 16:35
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампАлексей ПушковНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала