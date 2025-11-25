Судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп, заявил Пушков

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьба украинского кризиса решается президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, амбиции европейцев пора проигнорировать, поделился мнением сенатор РФ Алексей Пушков.
"Сколько бы ни пыжились и ни раздувались европейцы, пытаясь показать себя важнее, чем они есть, и впечатлить всех резкостью своих заявлений, судьбу украинского кризиса решают все же два лидера - Путин и Трамп… Без хотя бы общего согласия между лидерами США и России и готовности найти решение нельзя достичь вообще ничего. Амбиции европейцев пора проигнорировать", - написал он в своем Telegram-канале.
"Унижение - субъективная категория: (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо и очень многие граждане Европы униженными себя не почувствуют. Скорее, вздохнут спокойнее. А унижение (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и (премьера Польши Дональда - ред.) Туска Европа без особого труда переживет", - отметил политик.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.