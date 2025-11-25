Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс
25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 25.11.2025
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс - РИА Новости, 25.11.2025
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс
ВСУ намеренно разрушили на подконтрольной им территории участок канала Северский Донец - Донбасс, восстановить его можно будет только после освобождения... РИА Новости, 25.11.2025
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс

Пушилин: ВСУ разрушили участок канала Северский Донец - Донбасс

© РИА НовостиДенис Пушилин во время интервью РИА Новости
Денис Пушилин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости
Денис Пушилин во время интервью РИА Новости. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ намеренно разрушили на подконтрольной им территории участок канала Северский Донец - Донбасс, восстановить его можно будет только после освобождения Славянска, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Та часть канала (Северский Донец - Донбасс), которая находится под контролем вооруженных формирований Украины, конечно, она разрушена. Конечно, она повреждена, причем и разрывами боеприпасов, и умышленным повреждением со стороны вооруженных формирований Украины, но еще и временем. Потому что канал без воды, водонасосные станции, которые частично и так были повреждены, конечно же, они требуют ремонта, а где-то какие-то участки попросту замены", - рассказал Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пушилин ответил на вопрос о возможности переговоров с Украиной
Вчера, 14:46
По его словам, ведется постоянный мониторинг тех участков канала, которые находятся на освобожденной территории, выстраивается план восстановительных работ уже сейчас.
"Эту работу мы начинаем на упреждение, ну, скажем так, загодя, исходя из того, что это единственная возможность для нас в полной мере обеспечить Донбасс водой. Поэтому, конечно же, канал Северский Донец - Донбасс будет восстановлен. И чем больше подготовительных мероприятий сделаем мы сейчас, тем легче и быстрее будет его восстановить после освобождения Славянска", - подчеркнул глава региона.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее всё равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождения Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения республики.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации с водоснабжением в ДНР
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСлавянскУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
