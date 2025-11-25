Рейтинг@Mail.ru
ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа - РИА Новости, 25.11.2025
16:18 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/psb-2057449283.html
ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа
ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа - РИА Новости, 25.11.2025
ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа
ПСБ направит более 100 миллиардов рублей на реализацию проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:18:00+03:00
2025-11-25T16:18:00+03:00
экономика
экономика
Экономика
ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа

Банк ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на возведение Баимского ГОКа

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Предоставлено ПСБ
ПСБ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ПСБ направит более 100 миллиардов рублей на реализацию проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе, сообщает пресс-служба банка.
Для эффективной эксплуатации Баимского ГОКа будут построены 46 производственных и инфраструктурных объектов, включая круглогодичный портовый терминал, всепогодную дорогу протяженностью более 400 километров между месторождением и новым портом для отгрузки продукции по Северному морскому пути, а также генерирующих мощностей для обеспечения предприятия электроэнергией. Общая стоимость проекта, который госкорпорация ВЭБ.РФ реализует в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" совместно с партнерами, составляет свыше 1 триллиона рублей.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии
20 ноября, 12:11
Проект строительства Баимского ГОКа включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Первая очередь ввода в эксплуатацию объектов ГОКа запланирована на 2029 год и обеспечит добычу 35 миллионов тонн руды в год, вторая очередь – на 2030 год и позволит увеличить объем добычи до 70 миллионов тонн руды в год.
"Строительство Баимского ГОКа – стратегически важный проект для российской экономики, который вносит существенный вклад в развитие Дальнего Востока и укрепление промышленного потенциала нашей страны. Его осуществление не только обеспечит создание современной горнодобывающей инфраструктуры, но и станет драйвером модернизации транспортной системы и энергообеспечения региона. Как системно значимый банк, ПСБ последовательно поддерживает реализацию национальных проектов, обеспечивая финансирование ключевых индустриальных инициатив", – сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.
ООО "ГДК Баимская" реализует крупный в Арктике частный инвестиционный проект – строительство Баимского горно-обогатительного комбината (Баимского ГОКа) на базе месторождения Песчанка в Билибинском районе Чукотского автономного округа.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения"
21 ноября, 11:18
 
