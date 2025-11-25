ПСБ направит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ПСБ направит более 100 миллиардов рублей на реализацию проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе, сообщает пресс-служба банка.

Для эффективной эксплуатации Баимского ГОКа будут построены 46 производственных и инфраструктурных объектов, включая круглогодичный портовый терминал, всепогодную дорогу протяженностью более 400 километров между месторождением и новым портом для отгрузки продукции по Северному морскому пути, а также генерирующих мощностей для обеспечения предприятия электроэнергией. Общая стоимость проекта, который госкорпорация ВЭБ.РФ реализует в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" совместно с партнерами, составляет свыше 1 триллиона рублей.

Проект строительства Баимского ГОКа включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Первая очередь ввода в эксплуатацию объектов ГОКа запланирована на 2029 год и обеспечит добычу 35 миллионов тонн руды в год, вторая очередь – на 2030 год и позволит увеличить объем добычи до 70 миллионов тонн руды в год.

"Строительство Баимского ГОКа – стратегически важный проект для российской экономики, который вносит существенный вклад в развитие Дальнего Востока и укрепление промышленного потенциала нашей страны. Его осуществление не только обеспечит создание современной горнодобывающей инфраструктуры, но и станет драйвером модернизации транспортной системы и энергообеспечения региона. Как системно значимый банк, ПСБ последовательно поддерживает реализацию национальных проектов, обеспечивая финансирование ключевых индустриальных инициатив", – сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.