Рейтинг@Mail.ru
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:48 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/programma-2057458537.html
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ - РИА Новости, 25.11.2025
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ
"Дорожная карта" по развитию российского рынка газомоторного топлива (ГМТ) делает разработку союзной программы развития ГМТ для Белоруссии и России еще более... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:48:00+03:00
2025-11-25T16:48:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
павел завальный
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251125/proekt-2057364577.html
https://ria.ru/20251125/soyuz-2057456032.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, павел завальный, евразийский экономический союз
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Павел Завальный, Евразийский экономический союз
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ

Завальный назвал разработку союзной программы развития ГМТ актуальной

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" по развитию российского рынка газомоторного топлива (ГМТ) делает разработку союзной программы развития ГМТ для Белоруссии и России еще более актуальной, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.
"Я убежден, что сформулированная нами ранее рекомендация Правительствам России и Белоруссии рассмотреть вопрос разработки союзной программы развития газомоторного топлива стала еще более актуальной. И хотелось бы видеть более активную и заинтересованную в развитии двустороннего сотрудничества в секторе ГМТ позицию исполнительной власти Белоруссии", – приводятся слова Завального в сообщении по итогам прошедшего во вторник совместного заседания Комиссий Парламентского Собрания Белоруссии и России в Минске.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Проект бюджета Союзного государства на 2026 год предполагает профицит
Вчера, 11:56
Завальный отметил, что утверждение правительством "Концепции развития рынка газомоторного топлива в РФ на период до 2035 года" и "Дорожной карты" к ней должно придать новый импульс развитию этого сектора, в том числе автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной техники на ГМТ, соответствующей заправочной и производственной инфраструктуры и смежных отраслей промышленности.
Положительные эффекты, которые получат оба государства, очевидны – и экономические, включая бюджетные, и экологические, добавил он.
В рамках "Дорожной карты" рассматривается вопрос о разработке межгосударственной комплексной программы "Развитие техники, использующей газомоторное топливо, и производственно-сбытовой инфраструктуры газомоторного топлива в странах ЕАЭС", а также вопрос о развитии газозаправочной инфраструктуры по направлениям международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, для обеспечения автомобильного и водного транспорта газомоторным топливом на всем протяжении основных маршрутов перевозок.
Предполагается значительный рывок в части производства различных видов техники на ГМТ. Участие в нем белорусских машиностроительных предприятий может стать новым сектором сотрудничества Белоруссии и России, дать значительный синергетический эффект, отмечается в сообщении. То же касается развития газозаправочной инфраструктуры в рамках Союзного государства и, шире, ЕАЭС.
Формирование объединенного рынка газа к 2028 году создает новые возможности для расширения применения ГМТ и производства малотоннажного СПГ, которое будет обеспечивать эту инфраструктуру топливом, говорится в пресс-релизе.
Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В СГ ощущается нехватка совместных программ, заявил депутат Госдумы
Вчера, 16:40
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскПавел ЗавальныйЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала