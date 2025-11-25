В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" по развитию российского рынка газомоторного топлива (ГМТ) делает разработку союзной программы развития ГМТ для Белоруссии и России еще более актуальной, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.

"Я убежден, что сформулированная нами ранее рекомендация Правительствам России Белоруссии рассмотреть вопрос разработки союзной программы развития газомоторного топлива стала еще более актуальной. И хотелось бы видеть более активную и заинтересованную в развитии двустороннего сотрудничества в секторе ГМТ позицию исполнительной власти Белоруссии", – приводятся слова Завального в сообщении по итогам прошедшего во вторник совместного заседания Комиссий Парламентского Собрания Белоруссии и России в Минске

Завальный отметил, что утверждение правительством "Концепции развития рынка газомоторного топлива в РФ на период до 2035 года" и "Дорожной карты" к ней должно придать новый импульс развитию этого сектора, в том числе автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной техники на ГМТ, соответствующей заправочной и производственной инфраструктуры и смежных отраслей промышленности.

Положительные эффекты, которые получат оба государства, очевидны – и экономические, включая бюджетные, и экологические, добавил он.

В рамках "Дорожной карты" рассматривается вопрос о разработке межгосударственной комплексной программы "Развитие техники, использующей газомоторное топливо, и производственно-сбытовой инфраструктуры газомоторного топлива в странах ЕАЭС ", а также вопрос о развитии газозаправочной инфраструктуры по направлениям международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, для обеспечения автомобильного и водного транспорта газомоторным топливом на всем протяжении основных маршрутов перевозок.

Предполагается значительный рывок в части производства различных видов техники на ГМТ. Участие в нем белорусских машиностроительных предприятий может стать новым сектором сотрудничества Белоруссии и России, дать значительный синергетический эффект, отмечается в сообщении. То же касается развития газозаправочной инфраструктуры в рамках Союзного государства и, шире, ЕАЭС.