В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" по развитию российского рынка газомоторного топлива (ГМТ) делает разработку союзной программы развития ГМТ для Белоруссии и России еще более актуальной, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.
"Я убежден, что сформулированная нами ранее рекомендация Правительствам России и Белоруссии рассмотреть вопрос разработки союзной программы развития газомоторного топлива стала еще более актуальной. И хотелось бы видеть более активную и заинтересованную в развитии двустороннего сотрудничества в секторе ГМТ позицию исполнительной власти Белоруссии", – приводятся слова Завального в сообщении по итогам прошедшего во вторник совместного заседания Комиссий Парламентского Собрания Белоруссии и России в Минске.
Завальный отметил, что утверждение правительством "Концепции развития рынка газомоторного топлива в РФ на период до 2035 года" и "Дорожной карты" к ней должно придать новый импульс развитию этого сектора, в том числе автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной техники на ГМТ, соответствующей заправочной и производственной инфраструктуры и смежных отраслей промышленности.
Положительные эффекты, которые получат оба государства, очевидны – и экономические, включая бюджетные, и экологические, добавил он.
В рамках "Дорожной карты" рассматривается вопрос о разработке межгосударственной комплексной программы "Развитие техники, использующей газомоторное топливо, и производственно-сбытовой инфраструктуры газомоторного топлива в странах ЕАЭС", а также вопрос о развитии газозаправочной инфраструктуры по направлениям международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, для обеспечения автомобильного и водного транспорта газомоторным топливом на всем протяжении основных маршрутов перевозок.
Предполагается значительный рывок в части производства различных видов техники на ГМТ. Участие в нем белорусских машиностроительных предприятий может стать новым сектором сотрудничества Белоруссии и России, дать значительный синергетический эффект, отмечается в сообщении. То же касается развития газозаправочной инфраструктуры в рамках Союзного государства и, шире, ЕАЭС.
Формирование объединенного рынка газа к 2028 году создает новые возможности для расширения применения ГМТ и производства малотоннажного СПГ, которое будет обеспечивать эту инфраструктуру топливом, говорится в пресс-релизе.