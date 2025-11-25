Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров

Люди во время деловой встречи

Развитие кадрового потенциала – один из базовых факторов роста производительности труда по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" . Для этого внедряются программы переобучения и повышения квалификации на всех уровнях – от рядовых сотрудников до топ-менеджеров. Такие проекты важны при внедрении бережливого производства и инноваций в производственные процессы. В 2026 году в России стартует международная программа подготовки инновационных руководителей Global Executive Innovation Program (GEIP). В ней смогут участвовать российские компании, чтобы добиться настоящего прорыва в бизнесе. Подробнее о том, как работает программа, читайте в материале РИА Новости.

Лидеры как драйвер роста

Программа нацелена на трансформацию бизнеса через инновационное развитие и подготовку технологических лидеров. Именно такие специалисты способны выводить компании на новый уровень в постоянно меняющихся экономических условиях.

Проект запущен платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS совместно со Школой бизнеса и международных компетенций и соответствует целям и задачам нацпроекта. Партнером выступил Гонконгский университет (HKU University).

"В современной экономике инновации — это не опция, а необходимость для развития и лидерства бизнеса. Наша цель — подготовить руководителей, способных проводить сложные трансформации и формировать новую инновационную повестку в своих компаниях и отраслях. Для этого мы развиваем у них стратегическое мышление и даем практические инструменты на нашей программе", — рассказала директор платформы GenerationS Екатерина Петрова.

Так, участники будут работать над реальными кейсами своих компаний под руководством экспертов-практиков. Они смогут начать трансформацию бизнеса уже во время обучения, применяя предложенные инструменты на практике.

Особое внимание будет уделяться международному опыту. Например, слушатели получат доступ к мировым практикам в области M&A (сделки по слиянию и поглощению компаний – прим. ред.), венчурных инвестиций, корпоративных акселераторов и R&D (этап инновационного цикла, когда разработки превращаются в технические решения для практического применения – прим. ред.). Завершится программа очным модулем в Гонконге — одном из ведущих технологических хабов мира.

Например, участники программы смогут решать такие бизнес-задачи, как прирост выручки от инновационной деятельности на 20%, на 30% сократить сроки внедрения инноваций за счет экосистемного управления, в два раза ускорить переход пилотных проектов на стадию масштабирования.

Обучение без отрыва от работы

Программа GEIP разработана для первых лиц компаний, директоров по стратегии, инновациям и цифровизации. Также она будет полезна руководителям ключевых бизнес-направлений, которые стремятся вывести свои предприятия на траекторию устойчивого роста через внедрение инноваций. Это отвечает целям и задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Обучение проводят более 25 экспертов из России и Китая. Преимуществом программы является то, что ее можно проходить в гибком формате, не отрываясь от основной работы, что важно для руководителей. Они смогут получить глобальный опыт без долгих командировок, найти единомышленников и получить двойную сертификацию.

Обучающий курс рассчитан на три месяца и включает три основных модуля, в том числе выезды в региональный центр инноваций в России и посещение ведущих китайских корпораций в Гонконге и Шэньчжэне. Старт интенсива запланирован на февраль, а завершится обучение в апреле 2026 года.

Сообщество технологических лидеров

Директор Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО Анжелика Мирзоева отмечает, что программа GEIP формирует профессиональное сообщество технологических лидеров.

"Мы не просто даем знания и удостоверение о повышении квалификации МГИМО – программа GEIPформирует профессиональное сообщество технолидеров. Это своего рода акселератор для управленцев, который предоставит первым лицам компаний практические инструменты для внедрения стратегических, трансформационных изменений в своих организациях", — рассказала Мирзоева.

По ее словам, интерактивные практические занятия, форсайт-игры, трекинг-сессии, моделирование технологических дорожных карт и проектная работа позволят участникам разработать прикладные решения, применимые к конкретным бизнес-задачам для создания новых драйверов роста.

"Мы готовим стратегических лидеров нового поколения, способных эффективно управлять трансформационными изменениями в динамично развивающихся инновационных экосистемах", — добавила Мирзоева.

Ключевые тематические блоки программы: инновационная стратегия, управление портфелем инновационных проектов как единой корпоративной системой, инвестиции в быстрорастущие компании и стратегия M&A для роста бизнеса.

Участники также изучат темы бизнес-моделей нового поколения и развития инновационного кадрового потенциала, узнают о том, как долгосрочные инвестиции способны приводить к лидерству, смогут прокачать личный бренд управленца для внедрения изменений в компании, а также окунутся в международную экспертизу и нетворкинг.

Таким образом, с помощью программы GEIPруководители российских компаний научатся трансформировать свой бизнес через инновации в условиях новых технологических вызовов.