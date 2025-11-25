Рейтинг@Mail.ru
Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:22 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/programma-2057372091.html
Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров
Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров - РИА Новости, 25.11.2025
Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров
Развитие кадрового потенциала – один из базовых факторов роста производительности труда по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Для... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:22:00+03:00
2025-11-25T16:22:00+03:00
твой бизнес
россия
поддержка бизнеса
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101215/20/1012152046_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_51a85bd901c7ffb253a66eeaf9f4e2ca.jpg
https://ria.ru/20251112/programma-2054198526.html
https://ria.ru/20251112/proizvodstvo-2054191902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101215/20/1012152046_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_26c25ec732d97aa830564342089c6d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, поддержка бизнеса , предприниматели
Твой бизнес, Россия, Поддержка бизнеса , Предприниматели

Технологии и рост: международная программа стартует для топ-менеджеров

© Fotolia / pressmasterЛюди во время деловой встречи
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Fotolia / pressmaster
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Развитие кадрового потенциала – один из базовых факторов роста производительности труда по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Для этого внедряются программы переобучения и повышения квалификации на всех уровнях – от рядовых сотрудников до топ-менеджеров. Такие проекты важны при внедрении бережливого производства и инноваций в производственные процессы. В 2026 году в России стартует международная программа подготовки инновационных руководителей Global Executive Innovation Program (GEIP). В ней смогут участвовать российские компании, чтобы добиться настоящего прорыва в бизнесе. Подробнее о том, как работает программа, читайте в материале РИА Новости.
Выпускники - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов
12 ноября, 19:10

Лидеры как драйвер роста

Программа нацелена на трансформацию бизнеса через инновационное развитие и подготовку технологических лидеров. Именно такие специалисты способны выводить компании на новый уровень в постоянно меняющихся экономических условиях.
Проект запущен платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS совместно со Школой бизнеса и международных компетенций и соответствует целям и задачам нацпроекта. Партнером выступил Гонконгский университет (HKU University).
"В современной экономике инновации — это не опция, а необходимость для развития и лидерства бизнеса. Наша цель — подготовить руководителей, способных проводить сложные трансформации и формировать новую инновационную повестку в своих компаниях и отраслях. Для этого мы развиваем у них стратегическое мышление и даем практические инструменты на нашей программе", — рассказала директор платформы GenerationS Екатерина Петрова.
Так, участники будут работать над реальными кейсами своих компаний под руководством экспертов-практиков. Они смогут начать трансформацию бизнеса уже во время обучения, применяя предложенные инструменты на практике.
Особое внимание будет уделяться международному опыту. Например, слушатели получат доступ к мировым практикам в области M&A (сделки по слиянию и поглощению компаний – прим. ред.), венчурных инвестиций, корпоративных акселераторов и R&D (этап инновационного цикла, когда разработки превращаются в технические решения для практического применения – прим. ред.). Завершится программа очным модулем в Гонконге — одном из ведущих технологических хабов мира.
Например, участники программы смогут решать такие бизнес-задачи, как прирост выручки от инновационной деятельности на 20%, на 30% сократить сроки внедрения инноваций за счет экосистемного управления, в два раза ускорить переход пилотных проектов на стадию масштабирования.

Обучение без отрыва от работы

Программа GEIP разработана для первых лиц компаний, директоров по стратегии, инновациям и цифровизации. Также она будет полезна руководителям ключевых бизнес-направлений, которые стремятся вывести свои предприятия на траекторию устойчивого роста через внедрение инноваций. Это отвечает целям и задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Обучение проводят более 25 экспертов из России и Китая. Преимуществом программы является то, что ее можно проходить в гибком формате, не отрываясь от основной работы, что важно для руководителей. Они смогут получить глобальный опыт без долгих командировок, найти единомышленников и получить двойную сертификацию.
Обучающий курс рассчитан на три месяца и включает три основных модуля, в том числе выезды в региональный центр инноваций в России и посещение ведущих китайских корпораций в Гонконге и Шэньчжэне. Старт интенсива запланирован на февраль, а завершится обучение в апреле 2026 года.

Сообщество технологических лидеров

Директор Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО Анжелика Мирзоева отмечает, что программа GEIP формирует профессиональное сообщество технологических лидеров.
"Мы не просто даем знания и удостоверение о повышении квалификации МГИМО – программа GEIPформирует профессиональное сообщество технолидеров. Это своего рода акселератор для управленцев, который предоставит первым лицам компаний практические инструменты для внедрения стратегических, трансформационных изменений в своих организациях", — рассказала Мирзоева.
По ее словам, интерактивные практические занятия, форсайт-игры, трекинг-сессии, моделирование технологических дорожных карт и проектная работа позволят участникам разработать прикладные решения, применимые к конкретным бизнес-задачам для создания новых драйверов роста.
"Мы готовим стратегических лидеров нового поколения, способных эффективно управлять трансформационными изменениями в динамично развивающихся инновационных экосистемах", — добавила Мирзоева.
Ключевые тематические блоки программы: инновационная стратегия, управление портфелем инновационных проектов как единой корпоративной системой, инвестиции в быстрорастущие компании и стратегия M&A для роста бизнеса.
Участники также изучат темы бизнес-моделей нового поколения и развития инновационного кадрового потенциала, узнают о том, как долгосрочные инвестиции способны приводить к лидерству, смогут прокачать личный бренд управленца для внедрения изменений в компании, а также окунутся в международную экспертизу и нетворкинг.
Таким образом, с помощью программы GEIPруководители российских компаний научатся трансформировать свой бизнес через инновации в условиях новых технологических вызовов.
В свою очередь, инновационное развитие частного бизнеса, высокотехнологичное предпринимательство обеспечит здоровую конкуренцию и устойчивое экономическое развитие страны. Это одна из базовых целей нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Выставка в рамках форума Производительность 360 в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Производительность 360": формирование компетенций бережливого производства
12 ноября, 19:09
 
Твой бизнесРоссияПоддержка бизнесаПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала