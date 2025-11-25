Проект бюджета Союзного государства на 2026 год предполагает профицит

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2026 год предполагает профицит в размере почти 1,76 миллиарда российских рублей, сообщила заместитель госсекретаря СГ Элла Селицкая.

"Доходная часть бюджета сформирована в основном за счет ежегодных отчислений государств-участников Союзного государства в размере 7 418,6 миллиона российских рублей и остатков бюджетов прошлых лет в размере 645,7 миллиона российских рублей", - сказала она во вторник в Минске, выступая на совместном заседании комиссий Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, по промышленности и торговле, по экономической политике, по энергетике и по транспорту.

В целом, по словам Селицкой, доходы союзного бюджета на 2026 год запланированы в сумме около 8,07 миллиарда рублей, расходы - 6,31 миллиарда рублей. Таким образом, профицит составит 1,76 миллиарда рублей.

Как уточнила Селицкая, свыше 71% расходов будут направлены на программы, проекты и мероприятия Союзного государства. Речь об уже утвержденных 6 программах Союзного государства, одном проекте, 37 мероприятиях. Они затрагивают такие сферы, как космос, пограничная безопасность, военная безопасность, трансграничные перевозки, работа туристского информационного центра Союзного государства, создание образцов в сфере оптики и лазеров. Финансирование новых программ и проектов, увеличение финансирования действующих программ планируется за счет профицита бюджета, сообщила Селицкая.

Она обратила внимание на планы увеличения финансирования на программы в сфере военной и пограничной безопасности, на реализацию проекта по реконструкции и ремонту мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Селицкая добавила, что в будущем году планируется организовать запуск приграничных железнодорожных маршрутов Витебск-Смоленск и Орша-Смоленск. Она выразила надежду, что поезда будут запущены к 1 апреля, заметив, что тарифы будут ниже, чем в рамках поездки на поезде Минск-Москва.