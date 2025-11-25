Рейтинг@Mail.ru
21:42 25.11.2025 (обновлено: 23:13 25.11.2025)
По Европе распространяется новая большая проблема, сообщают СМИ
По Европе распространяется новая большая проблема, сообщают СМИ
По Европе распространяется новая большая проблема, сообщают СМИ

The Sun: опасный супергрибок стремительно распространяется по Европе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По странам Европы стремительно распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок, Trichophyton indotineae, который уже называют "супергрибком", сообщает The Sun.
"Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах", — заявил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг.
В материале подчеркивается, что за последние три года число случаев заражения "супергрибком" в Великобритании увеличилось почти на 500%. Инфекция распространяется посредством прямого контакта с инфицированным человеком, а также через загрязненные поверхности, предметы в быту или половым путем. Заболевание не опасно для жизни, но его очень трудно лечить, и больным приходится проходить курсы терапии по нескольку недель или даже месяцев.
"Очевидно, это станет большой проблемой во всем мире", —заявил Деннинг.
По данным The Sun, за последнее десятилетие грибковая инфекция распространилась более чем в 20 странах, включая Германию и США.
