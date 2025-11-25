По Европе распространяется новая большая проблема, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По странам Европы стремительно распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок, Trichophyton indotineae, который уже называют "супергрибком", сообщает The Sun.
"Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах", — заявил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг.
Нападение агрессивной рыбы на россиянина попало на видео
24 ноября, 20:24
В материале подчеркивается, что за последние три года число случаев заражения "супергрибком" в Великобритании увеличилось почти на 500%. Инфекция распространяется посредством прямого контакта с инфицированным человеком, а также через загрязненные поверхности, предметы в быту или половым путем. Заболевание не опасно для жизни, но его очень трудно лечить, и больным приходится проходить курсы терапии по нескольку недель или даже месяцев.
"Очевидно, это станет большой проблемой во всем мире", —заявил Деннинг.
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
24 ноября, 18:27