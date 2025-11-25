Лучших специалистов - лауреатов премии AdIndex Awards назовут 26 ноября

МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба AdIndex. Участники церемонии вручения премии AdIndex Awards 26 ноября первыми узнают победителей рейтинга Digital Index 2025 и имена лучших специалистов среди агентств.

AdIndex Awards — первая и единственная премия в области рекламы, где результаты определяют сами рекламодатели.

На церемонии в VK Gipsy соберутся ключевые фигуры digital-рынка: владельцы и топ-менеджеры агентств, лидеры мнений и представители медиаплощадок. В рамках события объявят итоги рейтинга Digital Index 2025 и назовут лучших в индустрии.

Обновления рейтинга Digital Talent Power Index

В 2024 году Digital Index получил важное дополнение: к традиционным показателям (узнаваемость, доля рынка и качество сервиса) добавился кадровый аспект. Критерий поможет оценить уровень digital-команд, работающих в агентствах.

Для оценки нового показателя респондентам из числа маркетологов было предложено назвать экспертов, сотрудничество с которыми делает работу агентства эффективной, качественной и вдохновляющей. В этом году в опросе Digital Talent Power Index приняли участие 1065 экспертов из 535 компаний.

В 2025 году также добавилась новая номинация — "Видеопродакшен": съемка и производство видеороликов (без услуг продвижения). Респонденты оценивали сегмент по следующим критериям: качество реализации, уровень организации и управления процессами, ценообразование.

Подарки для гостей

Все, кто хоть раз побывал на AdIndex Awards, хорошо знают, что гостей ждет увлекательная интеллектуальная викторина от партнеров на знание истории и интересных фактов о рекламе. Самые эрудированные, умелые и смекалистые, а главное, первыми ответившие правильно на вопросы получают ценные призы от партнеров вечера.