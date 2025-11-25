Рейтинг@Mail.ru
В театре "Шалом" прошла премьера спектакля "Последние" по пьесе Горького
Культура
 
07:49 25.11.2025
В театре "Шалом" прошла премьера спектакля "Последние" по пьесе Горького
В театре "Шалом" 22 и 23 ноября прошли премьерные показы спектакля Олега Липовецкого "Последние" по пьесе Максима Горького.
театр, максим горький, новости культуры, куда сходить , что посмотреть , спектакль, москва
Культура, Театр, Максим Горький, Новости культуры, куда сходить , что посмотреть , Спектакль, Москва
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь ЧервяковСпектакль "Последние" в театре "Шалом"
Спектакль Последние в театре Шалом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В театре "Шалом" 22 и 23 ноября прошли премьерные показы спектакля Олега Липовецкого "Последние" по пьесе Максима Горького.
"Это пьеса о неумеренных страстях, и спектакль такой же: наполненный эмоциями. Все герои разрываются между любовью и желанием быть любимыми. Действие происходит буквально на грани взрыва. Это редкая пьеса, где одновременно происходит множество событий, кардинально влияющих на жизнь человека. Внутренние переживания героев пьесы требуют от актера невероятной психологической гибкости", – рассказал режиссер и художественный руководитель театра Олег Липовецкий.
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь ЧервяковСпектакль "Последние" в театре "Шалом"
Спектакль Последние в театре Шалом
Спектакль "Последние" в театре "Шалом"
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина

"Последние" в театре "Шалом"

Спектакль Последние в театре Шалом

"Последние" в театре "Шалом"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков

Сцена из спектакля "Последние"

Спектакль Последние в театре Шалом

Сцена из спектакля "Последние"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Виктория Туркина

Спектакль "Последние"

Спектакль Последние в театре Шалом

Спектакль "Последние"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Виктория Туркина
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина

Сцена из спектакля "Последние" в театре "Шалом"

Спектакль Последние в театре Шалом

Сцена из спектакля "Последние" в театре "Шалом"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина
Спектакль "Последние" в театре "Шалом"
© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков
"Последние" в театре "Шалом"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина
Сцена из спектакля "Последние"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Игорь Червяков
Спектакль "Последние"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Виктория Туркина
Сцена из спектакля "Последние" в театре "Шалом"

© Фото предоставлено театром "Шалом"/Ольга Кузякина
По сюжету, отец пятерых взрослых детей, внезапно лишается места полицмейстера. Теперь ему приходится просить деньги у брата, а детям — ютиться в доме дяди. Не все из них разделяют взгляды отца, но не решаются ему перечить. Постановка затрагивает острые вопросы о том, как ошибки родителей влияют на их детей, насколько сильно стремление к свободе у тех, кто вырос в условиях деспотичной власти, и сможет ли молодое поколение вырваться из порочного круга.
По мнению режиссера, появление спектакля по русской классике в репертуаре театра "Шалом" абсолютно закономерно — в еврейской культуре семья имеет особый, почти сакральный смысл.
Олег Липовецкий выступил и как художник-сценограф. Ключевым образом в минималистичных декорациях стал дом, как символ семьи и общества.
В постановке заняты Дмитрий Цурский, Александр Хорлин, Ксения Роменкова, Николай Балацкий, Елена Бобровская, Алина Исхакова, Федор Бычков, Ольга Приходченко, Наталья Боярёнок, Сергей Шадрин, Вениамин-Фабиан Вайсенберг, Светлана Свибильская.
КультураТеатрМаксим ГорькийНовости культурыкуда сходитьчто посмотретьСпектакльМосква
 
 
