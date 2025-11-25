ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер во вторник отказался прямо отвечать на вопрос о возможности присоединения России к G8.

Агентство Рейтер 23 ноября передавало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку" ( G8 ). При этом канцлер Германии Фридрих Мерц 23 ноября в ходе пресс-конференции после саммита G20 Йоханнесбурге заявил, что шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки".

"Что касается членства в G7, G8... Смотрите, в данный момент основное внимание уделяется прекращению огня (на Украине - ред.). Так что до чего-либо подобного еще очень далеко", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос, исключает ли он возможность присоединения России к G8.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.