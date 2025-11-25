Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025

Стармер уклонился от ответа на вопрос о возможном присоединении России к G7
18:27 25.11.2025
Стармер уклонился от ответа на вопрос о возможном присоединении России к G7
Премьер Великобритании Кир Стармер во вторник отказался прямо отвечать на вопрос о возможности присоединения России к G8. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, кир стармер, дмитрий песков, g8, g7, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Кир Стармер, Дмитрий Песков, G8, G7, Большая двадцатка
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер во вторник отказался прямо отвечать на вопрос о возможности присоединения России к G8.
Агентство Рейтер 23 ноября передавало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку" (G8). При этом канцлер Германии Фридрих Мерц 23 ноября в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки".
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб
23 ноября, 17:33
"Что касается членства в G7, G8... Смотрите, в данный момент основное внимание уделяется прекращению огня (на Украине - ред.). Так что до чего-либо подобного еще очень далеко", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос, исключает ли он возможность присоединения России к G8.
Ранее президент США Дональд Трамп называл "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
США ждут от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию
21 октября, 02:59
 
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Кир Стармер, Дмитрий Песков, G8, G7, Большая двадцатка
 
 
