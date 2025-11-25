Утверждены правила согласования с ФСБ разрешений на заход иностранных судов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила согласования с ФСБ разрешений на заход иностранных судов в российские морские порты, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности". Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".