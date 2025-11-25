https://ria.ru/20251125/pravitelstvo-2057553767.html
Утверждены правила согласования с ФСБ разрешений на заход иностранных судов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила согласования с ФСБ разрешений на заход иностранных судов в российские морские порты, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно правилам, капитан порта не позднее одного часа после получения от капитана иностранного судна информации о планируемом заходе в порт информирует об этом ФСБ
с предоставлением органам безопасности данных о последних 10 портах, куда заходило это судно. После этого в ФСБ решение разрешить или отказать судну в заходе в порт, или решение о необходимости осмотра подводной части судна, принимается не позже чем через 48 часов. Если в ФСБ откажут судну в заходе в порт, капитан порта за 24 часа до планируемого захода судна в порт уведомляет об этом капитана судна, судовладельца либо морского агента.
Отмечается, что нынешнее постановление принято во исполнение указа президента России Владимира Путина
"Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации" от 21 июля нынешнего года. По этому указу заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ.
Согласно тексту указа, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности". Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".