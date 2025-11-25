Рейтинг@Mail.ru
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/pozhar-2057300120.html
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар - РИА Новости, 25.11.2025
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
Сильный пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить уже неделю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:59:00+03:00
2025-11-25T04:59:00+03:00
в мире
япония
оита (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:278:3082:2011_1920x0_80_0_0_27449bc30cc441fc3054cad5c62281a7.jpg
https://rsport.ria.ru/20251106/basketbol-2053255655.html
япония
оита (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c5b60ddb840f44684e8eee38a92615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, оита (город)
В мире, Япония, Оита (город)
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар

В японской префектуре Оита неделю не могут потушить крупный пожар

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Сильный пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить уже неделю, сообщил телеканал NHK.
Из-за плотной застройки и сильного ветра выгорело 170 строений, в том числе жилых домов. До сих пор эвакуированы 108 человек, в первые дни пожара их было 175. Затем пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству.
В настоящее время признаков его расширения нет, но неизвестно, когда он будет полностью потушен.
Власти намерены выделить эвакуированным около 100 муниципальных квартир.
Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб.
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром
6 ноября, 18:17
 
В миреЯпонияОита (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала