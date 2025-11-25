https://ria.ru/20251125/pozhar-2057300120.html
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар - РИА Новости, 25.11.2025
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
Сильный пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить уже неделю, сообщил телеканал NHK.
ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости.
Сильный пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить уже неделю, сообщил телеканал NHK
Из-за плотной застройки и сильного ветра выгорело 170 строений, в том числе жилых домов. До сих пор эвакуированы 108 человек, в первые дни пожара их было 175. Затем пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству.
В настоящее время признаков его расширения нет, но неизвестно, когда он будет полностью потушен.
Власти намерены выделить эвакуированным около 100 муниципальных квартир.
Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб.