На Филиппинах из-за тропического циклона пострадали почти 47 тысяч человек

"Тропический циклон "Вербена" обрушился на провинцию Южный Суригао в понедельник. По последним данным, 46 923 человека пострадали", - пишет PNA со ссылкой на данные национального совета по управлению и снижению рисков стихийных бедствий (NDRRMC), опубликованные во вторник.