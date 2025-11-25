На Филиппинах из-за тропического циклона пострадали почти 47 тысяч человек

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый тропический циклон "Вербена" бушует на Филиппинах, от воздействия стихии уже пострадало почти 47 тысяч человек, в нескольких районах действует штормовое предупреждение, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA).
Сейчас циклон находится над межостровным морем Сулу в Тихом океане. Скорость ветра составляет 15 м/с, с порывами до 25 м/с.
"Тропический циклон "Вербена" обрушился на провинцию Южный Суригао в понедельник. По последним данным, 46 923 человека пострадали", - пишет PNA со ссылкой на данные национального совета по управлению и снижению рисков стихийных бедствий (NDRRMC), опубликованные во вторник.
По сообщению местного новостного агентства, штормовое предупреждение на Филиппинах объявлено в провинциях Западный Миндоро, Восточный Миндоро, Ромблон, Антике, Аклан, Капис, Илоило, Гимарас, Западный Негрос, Восточный Негрос, Себу, а также в северной и центральной частях острова Палаван.
Данные о погибших пока не поступали. Ожидается, что тропический циклон "Вербена" покинет Филиппины в четверг.
В начале ноября на республику также обрушились тайфун "Калмаэги" и супертайфун "Фунг-Вонг". По последним данным, общее число погибших в результате двух мощных тайфунов составило 302 человека. Посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах не поступала.