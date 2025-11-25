Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
06:06 25.11.2025
Сечин назвал энергоресурсы России важнейшим фактором для Китая
Сечин назвал энергоресурсы России важнейшим фактором для Китая
экономика
китай
россия
восток
игорь сечин
роснефть
экономика, китай, россия, восток, игорь сечин, роснефть
Экономика, Китай, Россия, Восток, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал энергоресурсы России важнейшим фактором для Китая

МОСКВА, 25 ноя- РИА Новости. Российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. За последние 10 лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин добавил, что благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая начиная с 2022 года оценивается в 20 миллиардов долларов.
