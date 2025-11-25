Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 25.11.2025 (обновлено: 11:41 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/porjadok-2057361989.html
В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах
В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах - РИА Новости, 25.11.2025
В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах
Утвержден порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах, соответствующий закон вступает в январе 2026 года, сообщается на сайте Минпросвещения РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:37:00+03:00
2025-11-25T11:41:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49777/04/497770426_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_1cdf0df70dfba61462089009a5414e24.jpg
https://ria.ru/20251123/elektroshokery-2056959154.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056310479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49777/04/497770426_0:0:753:564_1920x0_80_0_0_0c284110d5352a4557eb5f06fc33c764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах

В РФ с января начнет действовать закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Утвержден порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах, соответствующий закон вступает в январе 2026 года, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
"С 28 января 2026 года в России вступит в силу федеральный закон от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ, предусматривающий обмен данными о детях мигрантов между МВД России и органами управления образованием", - говорится в сообщении.
Электрошокер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры
23 ноября, 17:22
Уточняется, что МВД будет сообщать в органы управления образованием о постановке на миграционный учет или снятии с учета детей иностранных граждан, что позволит оперативно определять потребности в их обучении.
В свою очередь, Минпросвещения России и местные органы управления образованием будут предоставлять в МВД России информацию об обращении родителей иностранного гражданина (в том числе включенных в реестр контролируемых лиц) о зачислении его в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, данные, подтверждающие факт зачисления ребенка в образовательное учреждение или факт отчисления.
После запуска информационного обмена Минпросвещения России будет оказывать методическую поддержку региональным органам управления образованием.
Информация о несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства будет поступать в региональные информационные системы несовершеннолетних из "витрины данных" МВД России, обновляться данными о несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства из региональных информационных систем и возвращаться в государственную информационную систему миграционного учета МВД России.
"Соответствующий механизм позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу. С такими детьми будет проводиться индивидуальная работа", - заключили в Минпросвещения РФ.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон о выдаче полисов ОМС трудовым мигрантам
20 ноября, 14:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала