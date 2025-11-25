https://ria.ru/20251125/polsha-2057540282.html
В Польше рассказали о зарплатах украинских работников
В Польше рассказали о зарплатах украинских работников - РИА Новости, 25.11.2025
В Польше рассказали о зарплатах украинских работников
Украинские работники получают в Польше зарплату значительно меньше, чем граждане страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Нацбанком...
Нацбанк Польши: украинцы получают в стране зарплату значительно меньше местных
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские работники получают в Польше зарплату значительно меньше, чем граждане страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Нацбанком республики.
По данным исследования, среднемесячная заработная плата нетто работающих в Польше
граждан Украины
составляет менее 4,5 тысячи злотых. В то же время средний заработок нетто польских работников составляет около 5,3 тысячи злотых.
При этом отмечается, что украинские мигранты работают в среднем 42,6 часа в неделю, что больше, чем граждане Польши.
По данным Нацбанка постоянную легальную работу в Польше имеют более 90% граждан Украины, которые прибыли в страну до 2022 года, и около 54% прибывших, начиная с 2022 года.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают около 1,5 миллиона граждан Украины.