В Польше рассказали о зарплатах украинских работников

ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские работники получают в Польше зарплату значительно меньше, чем граждане страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Нацбанком республики.

По данным исследования, среднемесячная заработная плата нетто работающих в Польше граждан Украины составляет менее 4,5 тысячи злотых. В то же время средний заработок нетто польских работников составляет около 5,3 тысячи злотых.

При этом отмечается, что украинские мигранты работают в среднем 42,6 часа в неделю, что больше, чем граждане Польши.

По данным Нацбанка постоянную легальную работу в Польше имеют более 90% граждан Украины, которые прибыли в страну до 2022 года, и около 54% прибывших, начиная с 2022 года.