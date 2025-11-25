https://ria.ru/20251125/politsiya-2057392860.html
Полиция проверит сообщения о конфликте ученика и учительницы из-за сменки
25.11.2025
КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после публикации в сети сообщений о жестоком поведении преподавателя в одной из школ Красноярска, конфликт произошел между семиклассником и учительницей, сообщает краевой главк МВД.
По данным Межрегионального центра по правам детей в Красноярске
, учительница публично оттаскала ребенка из-за сменки.
"В ходе интернет-мониторинга полицейские выявили публикацию об инциденте между учеником и учительницей в одной из школ Красноярска. Сообщений по данному факту в ОВД не поступало. Материал был инициативно зарегистрирован сотрудниками полиции, в настоящее время инспекторы ПДН проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отмечает краевой главк МВД.
По информации Межрегионального центра по правам детей в Красноярске, учитель применяла непедагогические методы воспитания. Информация была представлена самими учениками школы №152.
"Дети сообщают, что один из педагогов школы из-за отказа переобуться дергала ученика седьмого класса, порвала ему одежду и пыталась душить. В подтверждение фактов, школьники представили видео инцидента, произошедшего в здании образовательного учреждения", - отмечают в центре.
Кадры конфликта, которые также предоставили в межрегиональный центр по правам детей, распространились в социальных сетях региона. На них видно, как учитель держит за воротник и руку ученика и ведет к подоконнику в коридоре школы. Мальчик кричит и просит его отпустить. В это время учитель отчитывает его за внешний вид и за то, что он систематически не переодевает обувь. Также слышно, что ученик говорит о том, что учительница постоянно на него орет на весь класс и наказывает.