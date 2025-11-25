Рейтинг@Mail.ru
20:57 25.11.2025
Захарова рассказала о своем идеальном выходном
россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова рассказала о своем идеальном выходном

Захарова рассказала, что ее идеальный выходной всегда разный

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ее "идеальный выходной" всегда разный: когда-то хочется поспать, а когда-то - побольше действовать.
"Каждый раз по-разному. Когда-то хочется поехать в гости, когда хочется остаться дома, когда-то хочется поспать, просто выспаться, а когда-то, наоборот, ты думаешь: боже мой, не дай бог, я сейчас пропущу", - сказала Захарова в эфире радио "Милицейская волна", отвечая на вопрос о своем "идеальном выходном".
